Présidentielle 2022: suivez le débat Darmanin-Bardella sur le site et l’appli RMC

"Programme contre programme". A 11 jours du second tour de l’élection présidentielle 2022 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les deux camps débattent sur BFMTV ce mercredi (20h50). Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, et Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, sont face-à-face, autour d’Apolline de Malherbe et Maxime Switek. Un débat à suivre également sur le site et l’appli RMC (ci-dessus).

Les grands sujets de la campagne présidentielle

Gérald Darmanin et Jordan Bardella seront tour à tour questionnés et débattront des grands sujets d'actualité qui sont au cœur de la campagne présidentielle: pouvoir d'achat, sécurité, santé, immigration, éducation, société…