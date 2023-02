Réforme des retraites: Elisabeth Borne répond à l'ultimatum des députés LR

Alors que des députés LR menacent de ne pas voter la réforme des retraites si un amendement sur les carrières longues n'est pas adopté, la Première ministre a annoncé une modification du texte avec un départ à 63 ans pour ceux qui ont travaillé entre 20 et 21 ans, sans décote. Un changement qui ne convainc pas dans les rangs des Républicains qui menacent toujours de ne pas voter la réforme si leur amendement n'est pas adopté.

Ils avaient prévenu, Elisabeth Borne les a entendus. Dimanche dernier, sur RMC, le député LR du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont expliquait avoir déposé un amendement pour que tous ceux qui ont cotisé un trimestre avant 21 ans puissent partir avant l'âge légal, sans décote. Un texte crucial pour les députés LR.

'"Si cette possibilité n'est pas donnée, un nombre important de députés républicains ne sont pas prêts à voter cette réforme et peuvent même voter contre, dont je fais partie", avait expliqué l'élu LR dans la Matinale Week-End de RMC

Un menace entendue à l'hôtel de Matignon: dans une interview accordée au Journal du Dimanche, ce dimanche, la Première ministre Elisabeth Borne tente de défricher le terrain alors que son texte arrive lundi en hémicycle à l'Assemblée nationale.

Un départ à 63 ans sous conditions

La locataire de Matignon annonce que les Français ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans et non 64 ans comme le prévoyait la version initiale du projet de réforme. Ainsi, ces personnes cotiseront, comme le reste des Français, 43 ans au lieu de 44 ans. Cette annonce, même si elle est technique, permet à Elisabeth Borne de répondre aux exigences des députés Les Républicains.

"Nous avons entendu leur demande. Je suis convaincue que le groupe LR sera cohérent avec ce qu'il a toujours porté." dit-elle.

"Rien n'est gagné"

Des députés dont les voix sont indispensables pour permettre le vote de sa réforme. Ce changement, au coût entre 600 millions et un milliard d'euros, est donc un signal en direction de la droite, à quelques heures de l'ouverture des débats à l'Assemblée. Mais sera-t-il suffisant pour obtenir une majorité ? "Rien n'est gagné" estime un député LR joint par RMC.

Pour Pierre-Henri Dumont, ce pas en la direction des députés LR "ne change absolument rien". Il dénonce, sur RMC, que ces annonces "ne reprennent pas l'amendement du groupe signé par les 62 députés Républicains."

"Ceux qui voulaient voter contre ne voteront toujours pas le texte. Si notre amendement n'est pas adopté, je voterai contre le projet de loi et pour la motion de rejet préalable."

Enfin, si la Première Ministre dit bouger, ce mouvement ne concerne pas le point majoritairement rejeté par l'opinion: pas question, pour elle, de revenir sur le report général de l'âge légal à 64 ans.