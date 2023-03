EN DIRECT Grève contre la réforme des retraites du 14 mars: les poubelles s'accumulent dans les rues

La situation ne s'améliore pas dans les rues de Paris. 5.600 tonnes de déchets étaient non ramassées lundi. Un chiffre qui augmente chaque jour. Et la grève des éboueurs est reconduite jusqu'à mercredi au moins. Alors, certains riverains râlent et les élus d'opposition sont de plus en plus nombreux à dénoncer une situation urgente, qui ne peut plus durer. Mais la mairie de Paris ne veut pas "casser la grève".

