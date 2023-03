Retraites: "La sortie ne peut être que démocratique, Macron doit céder" selon Mathilde Panot

Accusés par le gouvernement de mettre de l'huile sur le feu, les Insoumis estiment a contrario que c'est l'exécutif qui a tendu la situation sociale avec un énième recours au 49.3 pour passer en force la réforme des retraites.

Les autorités s'attendent à une journée éprouvante dans la rue, redoutant un redoublement de colère à l'occasion de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Du côté du gouvernement, on accuse La France insoumise de souffler sur les braises de la contestation et d'attiser la violence.

Lundi, c'est le porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui a accusé les Insoumis d'être "les rentiers de la colère". Dans la foulée, le président de la République Emmanuel Macron les a accusés de vouloir "délégitimer", les institutions.

"Nous souhaitons la révolution citoyenne par les urnes, nous l’avons dit mille fois", a réagi sur RMC-BFMTV ce mardi Mathilde Panot, la cheffe de file de La France insoumise, réfutant tout appel à la violence: "Nous sommes contre la violence qui s’en prend aux personnes. Mais tout est considéré comme une forme de violence, même lorsqu’on qu’on colle des autocollants sur une permanence ou quand on brûle une poubelle", a ajouté l'élue.

"Après le 49.3, il y a eu un changement de doctrine"

Selon Mathilde Panot, ce sont les décisions du gouvernement et un changement de doctrine dans le maintien de l'ordre qui ont soufflé sur les braises. "Tout s’est bien passé pendant plusieurs semaines mais après le 49.3, il y a eu un changement de doctrine. Le problème, ce sont les ordres qui ont été donnés, les armes qui ont été données et la 'recréation' de la Brav-M", déplore l'élue alors que des policiers de cette unité ont été identifiés après avoir été enregistrés menaçant des manifestants.

"Depuis le 49.3 et le refus d’une jeunesse de la brutalité de ce passage en force, on donne des ordres et on voit réapparaître le spectre des "gilets jaunes" avec une manifestante qui a perdu un pouce (à Rouen, ndlr) et un cheminot qui a été éborgné (à Paris, ndlr)", énumère Mathilde Panot.

"Qui est responsable du chaos et de la violence aujourd'hui? Ce sont Emmanuel Macron et Gérald Darmanin et ce sont eux qui créent une situation où la colère est immense. Nous n'avons jamais choisi la violence dans les manifestations, nous voulons faire nombre", assure-t-elle.

"Pas d'issue policière à une crise politique"

"Le monde est en train de regarder la France. Il y a des rassemblements devant les ambassades en solidarité au peuple de France mais aussi en réponse à la brutalité de la réponse policière. Emmanuel Macron fait honte à la France. Il n'y aura pas d'issue policière à une crise politique", ajoute la députée, qui estime que le gouvernement instrumentalise la police et la justice pour leur demander de "faire de la répression à tout va".

Mathilde Panot appelle Emmanuel Macron "à céder", estimant que la sortie "ne peut être que démocratique", accusant le président de la République d'avoir bouché "toutes les issues démocratiques". "Emmanuel Macron est irresponsable, il n'y aura pas de retour à la normale avant qu'il cède", conclut la députée.