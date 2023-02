Retraites: malgré la baisse de la mobilisation, le gouvernement veut rester prudent

C'était attendu, le nombre de personnes qui ont manifesté mardi contre la réforme des retraites est en baisse. Vacances scolaires, accumulation des dates... Les raisons peuvent être diverses et c'est pour cela que le gouvernement ne veut pas faire preuve de triomphalisme, alors qu'un durcissement du mouvement peut toujours arriver.

Malgré une baisse du nombre de manifestants enregistrée dans la rue ce mardi pour la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement demeure prudent. Avec une nouvelle manifestation prévue samedi ainsi que des discussions au sein des syndicats sur la reconduction d'une grève "plus dure", rien ne laisse présager un éventuel apaisement.

Surtout "pas de triomphalisme", dit-on dans l’entourage d’un ministre. D’accord, les chiffres baissent, mais il est bien trop tôt pour en tirer des conséquences. Au gouvernement, on garde un œil notamment sur la mobilisation dans les villes moyennes, celles de moins de 50.000 habitants, surveillées comme le lait sur le feu. On s’en souvient, c’est là qu’avait émergé le mouvement des “gilets jaunes”.

L'inquiétude d'un mouvement plus dur

L'exécutif suivra aussi de près la manifestation de samedi, qui pourrait mobiliser un public plus large. Et puis, sur la durée, le mouvement peut-il se durcir? Dans les ministères, on se refuse à toute prédiction, mais on se rassure: "On ne voit pas à ce stade de signe de bascule".

Enfin, autre point positif côté gouvernement: le débat à l’Assemblée qui est "plutôt bien embarqué", dit-on dans un ministère. Les premiers votes passent pour la majorité, à laquelle il a été demandé d’être présente en nombre, et tout le temps. L'exécutif ne peut pas se permettre le moindre accident.