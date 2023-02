Retraites: Olivier Dussopt se fait piéger à l'Assemblée par sa propre question, reprise 12 ans après

Le député socialiste Iñaki Echaniz a repris mot pour mot une question qu'avait posée Olivier Dussopt en 2020 lors de débat sur la réforme des retraites d'Eric Woerth. Une ruse dont le ministre du Travail ne s'est pas rendu compte puisqu'il a lui a répondu sans détour avec les arguments du gouvernement.

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a vécu une scène cocasse à l’Assemblée nationale ce mardi. Il a été littéralement pris au piège par un député socialiste. Iñaki Echaniz, député des Pyrénées-Atlantique, a recyclé mot pour mot une question posée en 2010 par Olivier Dussopt à Éric Woerth. À l'époque, l'actuel ministre du Travail était député socialiste, et il était opposé au report de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans.

“Monsieur le ministre, il y a maintenant quelques semaines, vous receviez les partenaires sociaux pour évoquer la question des retraites et la réforme que vous souhaitez conduire. La main sur le cœur, vous vous êtes engagés devant nous, et avant vous le président de la République, à ne pas passer en force sur ce dossier et à mener une concertation approfondie, à rechercher une position de consensus. Malheureusement, la vérité est ailleurs. La concertation que vous avez promise apparaît pour ce qu’elle est: un simulacre destiné à faire croire que vous avez d’autres priorités que celle que vous souffle le MEDEF et un mépris pour les faîtes par les autres partenaires sociaux que vous recevez sans les écouter ni les entendre”, a-t-il indiqué.

Un retournement de veste

Une intervention à laquelle Olivier Dussopt a répondu, sans réaliser que son interlocuteur avait utilisé sa propre question posée il y a quelques années.

L’occasion pour le député socialiste Iñaki Echaniz de mettre le ministre face à ces contradictions. “Monsieur le ministre, je vous remercie la main sur le cœur pour avoir répondu à la question que vous aviez vous-même posé le 4 mai 2010 à Eric Woerth, ministre en charge de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Depuis, des millions de personnes sont dans la rue pour dire non à votre réforme. Depuis, vous avez retourné votre veste pour devenir ministre de la classe sociale et de l’impôt sur la vie”, a-t-il appuyé.