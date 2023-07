Saint-Raphaël: le maire offre des drapeaux français aux habitants

Le maire de Saint-Raphaël (Var) a décidé d'offrir des drapeaux tricolores aux habitants de sa commune, les encourageant à afficher leur fierté d'être Français sur leur maison.

Des drapeaux français pour tous. À Saint-Raphaël, dans le Var, le maire LR Frédéric Mesquelier invite les 35.000 habitants de la commune à sortir le drapeau français. Plus de 30 bâtiments administratifs, culturels, sportifs et monuments patriotiques vont arborer les couleurs du drapeau tricolore pour la fête nationale du 14-Juillet. Et l'élu veut que les habitants fassent de même. À ce titre, la mairie va offrir plus de 750 drapeaux aux habitants pour qu'ils puissent orner leurs habitations du bleu-blanc-rouge.

"C'est pour que le patriotisme et la mise en exergue de drapeaux ne soient pas limités aux matchs de football", assure Frédéric Masquelier, le maire de la ville, dans "Les Grandes Gueules" ce jeudi sur RMC et RMC Story.

"Le patriotisme, c'est aimer son pays et on essaie de le mettre en avant depuis quelques années à Saint-Raphaël. Le 14-Juillet est une fête populaire et nous voulons que nous y soyons tous associés", ajoute l'élu, qui note qu'il y a "des tas de pays dans le monde où cela ne pose aucune difficulté".

"Le drapeau n'appartient pas au Rassemblement national"

Frédéric Masquelier entend aussi se réapproprier le drapeau tricolore, trop longtemps propriété de l'extrême droite. "Le drapeau n'appartient pas au Rassemblement national. C'est un symbole de la France, les gens ont besoin de se sentir fiers d'être Français", estime le maire.

"C'est en murmurant la Marseillaise , en n'osant pas afficher nos couleurs que l'on a des pensées plus extrêmes qui peuvent se développer. Il appartient à tous ceux qui sont républicains et démocrates de dire qu'on aime son pays", martèle Frédéric Masquelier.

"C'est hallucinant qu'en France, ce soit un maire qui incite les habitants à mettre son drapeau au balcon", juge Zohra Bitan. "Le drapeau français, ça devrait être naturel", ajoute-t-elle.

De son côté, Etienne Liebig assure qu'il n'a pas besoin de symboles: "C'est très étrange qu'on ait besoin de symboles. Je me sens tellement Français que je n'ai pas besoin, ni de chanter la Marseillaise, ni de mettre un drapeau chez moi", assure l'éducateur.