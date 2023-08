Une proposition de loi pour impliquer les entreprises dans la lutte contre les violences conjugales

INFO RMC. Des députés Insoumis vont déposer une proposition de loi pour impliquer davantage les entreprises dans la lutte contre les violences conjugales. Pour cela, ils vont s'inspirer du modèle espagnol.

En Espagne, les entreprises aident les femmes à s'éloigner du conjoint violent. D’après les informations de RMC, des députés Insoumis veulent instaurer des congés pour les femmes victimes de violence, soit 7 jours qui seraient payés par l’employeur pour leur laisser le temps de faire les démarches et quitter le domicile conjugal.

Les élus proposent également de faciliter la mobilité géographique quand une femme s’éloigne de son mari/compagnon, mais aussi de rendre possible la démission sans aucun préavis pour pouvoir déménager plus rapidement.

Chez nos voisins espagnols, ces mesures ont contribué à réduire de 25% le nombre de féminicides en 20 ans. C’est ce que veulent calquer les députés Louis Boyard, Pascale Martin, qui avait notamment pris position l’an dernier pour s’opposer à la réintégration d’Adrien Quatennens, et Elise Leboucher.

Les trois députés sont d’ailleurs jusqu’à vendredi à Madrid et Barcelone. Au programme: rencontre avec des représentants d’associations féministes, des syndicalistes… et même un rendez-vous au ministère espagnol de l'Égalité. Une fois rentrés à Paris, ils affineront leur proposition de loi, qu’ils comptent ensuite déposer dans les prochaines semaines.

3919: le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences



► Le "3919", "Violence Femmes Info", est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...). C'est gratuit et anonyme. Il propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Ce numéro est géré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF).