“Il faut savoir si tout va bien": pendant les périodes de canicule, les personnes âgées scrutées

Les seniors font partie des plus fragiles en cas de forte chaleur. Alors que le mercure a franchi la barre des 40 degrés dans plusieurs départements mardi, la vigilance est de mise au quotidien.

Alors qu’un fort épisode de canicule est en cours dans le sud de la France, une catégorie de population inquiète tout particulièrement: les personnes âgées. À Pollestre (Pyrénées-Orientales), Rémé, auxiliaire de vie du centre communal d’action sociale (CCAS), rend visite tous les jours à Angèle, 93 ans avec toujours les mêmes questions. “Vous avez bien dormi? Vous avez bu de l’eau?”. De son côté, Angèle applique les consignes à la lettre.

“Je bois quand elle m’oblige à boire. Parce que je n’ai jamais soif moi sinon. Alors elle m’oblige à boire, elle me sert un verre d’eau et elle me le donne”, explique-t-elle.