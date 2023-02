Var: à cause de la sécheresse, des maires gèlent les permis de construire pour cinq ans

Faute de ressources en eau suffisantes, des maires du pays de Fayence (Var) ont pris une décision radicale en gelant les permis de construire pendant cinq ans. Les professionnels du bâtiment dénoncent cette décision et pointent la vétusté du réseau d'eau.

Le mois de février n'est pas encore fini que la sécheresse est déjà là. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique réunit, ce lundi, les préfets coordonnant les sept grands bassins du pays pour alerter et inciter à prendre des mesures précoces d'économies d'eau.

Il a affirmé dans le Journal du dimanche que ce mois de février s'annonce comme le plus sec depuis 1959. D'ailleurs, des départements comme les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales ou encore le Var, ont déjà mis en place des restrictions pour faire face au manque de pluie. Dans le pays de Fayence, au-dessus de Fréjus, des maires ont décidé de geler les permis de construire pour cinq ans.

"Il faut aujourd'hui qu'on arrête de bâtir, ne serait-ce que parce qu'il vaut mieux dire à quelqu'un de ne pas venir chez nous si on n'est pas capable de lui donner de l'eau, plutôt que de lui dire de venir et qu'un jour, il n'ait pas d'eau dans son robinet", explique Jean-Yves Huet, maire de Montauroux, commune de 6.000 habitants.

La faute à la vétusté du réseau d'eau?

Pour certains, cette annonce est un coup de massue. "Je pense qu'il va falloir que je me recycle et que je fasse un autre métier ou il va falloir que je me déplace et que j'aille dans d'autres départements pour aller chercher du travail", affirme Michel, pisciniste dans le Var.

De son côté, la Fédération française du bâtiment s'indigne. Pour ses représentants, le manque d'eau a bon dos: ils pointent du doigt la vétusté du réseau d'eau. Selon eux, les fuites et le mauvais entretien des canalisations gaspillent de l'eau au quotidien et nuisent au bon développement des communes.

"Les investissements ne sont pas là, ils n'ont pas les budgets pour faire ce qu'il faut. Alors il faut trouver des solutions, maintenant ça n'est pas à moi de les trouver", s'indigne Jean-Jacques Castillon, président de la fédération du BTP du Var.

Un plan de sobriété sur l'eau

Pour lui, il y a donc des manquements de l'État, qui poussent les maires à prendre ces décisions drastiques. Il promet des concertations avec les collectivités locales pour éviter que les professionnels de son secteur se retrouvent sur le carreau dans les années à venir.

Le président de la République a, pour sa part, appelé à un "plan de sobriété sur l'eau", depuis le salon de l'agriculture.