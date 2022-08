Arrosage: pour contourner l'interdiction, le drôle d'appel à la population du maire de Colmar

Sauver les fleurs de la commune. À Colmar (Haut-Rhin), le maire avait demandé une dérogation pour arroser les fleurs, alors que des restrictions ont été mises en place dans le département. La préfecture a refusé. Comme il l'explique sur RMC ce vendredi, il a donc appelé ses administrés à verser leurs eaux usées, non polluées, dans les jardinières de la Ville.

C'est la seule solution qu'il a trouvée. Éric Straumann, maire de Colmar (Haut-Rhin) a lancé un appel original à ses administrés... Il leur demande de verser leurs eaux usées, non polluées, dans les jardinières de la Ville. Eau de cuisson des pâtes, fin de carafes ou eau de nettoyage des légumes pour les restaurateurs, par exemple.

"Les restaurateurs, ce sont eux qui m'ont soufflé l'idée. J'invite donc tout le monde à verser toutes les eaux de récupération non-polluées. Ca fonctionne bien, il y a déjà des restaurateurs qui jouent le jeu et ne jettent plus dans les éviers", souligne-t-il sur RMC.

Cela fait suite au refus de la préfecture d'octroyer à la commune une dérogation pour arroser ses fleurs. Labellisée "4 Fleurs" depuis 1986, Colmar a obtenu la "fleur d’or" l'année dernière et entend préserver sa beauté florale.

Éric Straumann ne comprend toujours pas pourquoi des restrictions en eau ont été prises, ici.

"On se trouve sur la plus grande nappe phréatique d’Europe, donc il n’y a strictement aucun problème d’approvisionnement. On a fait l’objet d’une classification administrative incompréhensible, d’ailleurs tout le monde le reconnaît y compris les associations environnementales", assure-t-il sur RMC ce vendredi matin.