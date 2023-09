Garde d’enfants: les prix à la hausse cette année

Les assistantes maternelles et la garde à domicile appliquent des hausses de tarif à l’occasion de la rentrée.

Le coût de la garde d’enfants augmente en cette rentrée, mais moins que l’inflation. Selon le baromètre Yoopies, les assistantes maternelles ont augmenté leurs tarifs de 2,4% en cette rentrée. C’est un peu plus pour la garde à domicile, 3,3%, mais ça reste inférieur à l’inflation générale qui a atteint 4,8% sur un an au mois d’août.

Si on parle en euros sonnants et trébuchants, ça veut dire qu’il en coûtera 3,78 euros de l’heure pour faire garder un enfant chez une nounou, et 10,02 euros de l’heure pour faire farder son enfant à la maison.

Pourquoi les tarifs augmentent plus vite pour la garde à domicile? A cause du turn over des intervenantes, a contrario des assistantes maternelles qui généralement ont des contrats pluriannuels avec les familles. Les nounous ou baby-sitters changent de familles d’une manière plus régulière et appliquent une hausse plus importante. Il faut noter que le coût du déplacement (+6% en moyenne sur 2023) est à ajouter, ce qui n’est pas le cas pour une garde d’enfants chez une assistante maternelle.

La Corse, Paca et l’Ile-de-France en tête des régions les plus chères

En ce qui concerne les assistantes maternelles, c'est en Corse que le coût horaire est le plus élevé avec 4,46€, suivi de Provence-Alpes-Côte-d’Azur à 4,28€ et de l'Ile-de-France à 4,14€. Les Pays de la Loire et la Bourgogne-Franche-Comté sont les régions les moins chères.

En ce qui concerne la garde à domicile, l’Île-de-France demeure la plus coûteuse à 10,12 €/h, talonnée par Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes. C’est dans les Hauts-de-France que le tarif est le plus bas.