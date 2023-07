"On ne peut pas ouvrir les fenêtres, ça pue trop": les rues de Marseille envahies par les poubelles

Les rues de Marseille sont envahies par les déchets. Les poubelles débordent mais pourtant, aucun mouvement social ne touche les éboueurs de la ville. L'afflux de touristes et le manque de personnel pourraient expliquer la situation.

À Marseille, les poubelles sont pleines dans certains quartiers et les déchets jonchent les trottoirs. Pourtant, aucun mouvement social des éboueurs ne touche la ville. Des endroits très fréquentés sont touchés par le phénomène, comme sur le Vieux-Port et près de la Canebière, et le cours Belsunce.

La chanson est malheureusement bien connue des Marseillais, une fois de plus exaspérés par la situation. "On ne peut pas ouvrir les fenêtres, ça pue trop, on est dégoûté", déplore au micro de RMC une habitante de la cité phocéenne. "C’est dégoûtant, l’image de Marseille ne s’améliore pas avec ce problème", renchérit une autre.

Comment expliquer ce phénomène en l'absence de mouvement social? Cette situation serait en partie liée à un manque de personnel, assure à RMC Patrick Rué, secrétaire général du syndicat Force ouvrière à Marseille: "Il y a eu des problèmes avec les containers brûlés pendant les émeutes. Au départ, il manque des effectifs, on ajoute à ça l’absentéisme et les congés, et aujourd’hui, on n’y arrive plus", déplore-t-il.

Le tourisme pointé du doigt

La Métropole, en charge de la collecte, assure que les problèmes d'effectifs sont en passe d'être réglés. "Il est très difficile de trouver des chauffeurs. Aujourd’hui, c’est en phase d’être résolu puisqu’on est en plein recrutement. On y va à notre allure mais on y va", se défend Jean-Yves Sayag, élu de la Métropole, en charge de la propreté.

La Métropole avance aussi d'autres causes. Ce surplus de déchets serait la conséquence de l'afflux de touristes qui débarquent par milliers l'été à Marseille. Et les incivilités et dépôts sauvages n'aideraient pas non plus.

La mairie de Marseille se dit très inquiète de la situation, et appelle à une grande discussion autour des déchets, avec la Métropole.