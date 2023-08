Pour financer les dégâts des émeutes, Le Blanc-Mesnil assume d’avoir annulé des festivités d’été

La municipalité du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis, assume l'annulation de "Beach-Mesnil", un événement pour les familles qui ne partent pas en vacances. La majorité municipale assure que les économies réalisées doivent permettre de rembourser les dégâts des émeutes. Mais les habitants des quartiers défavorisés se sentent pénalisés.

Cela devait être une bouffée d'air pour ceux qui ne partent pas en vacances. Mais pour financer la réparation des dégâts après les émeutes, le maire du Blanc-Mesnil a décidé d'annuler "Beach Mesnil", une plage éphémère qui se tient chaque été dans la petite ville de Seine-Saint-Denis.

Les habitants des quartiers défavorisés de la ville se sentent aujourd'hui pénalisés. Au cœur du quartier des Tilleuls, de nombreux stores sont baissés, le café associatif est fermé. "Il n'y a rien à faire", répètent en boucle les petits du quartier. Rien à faire, depuis que "Beach Mesnil" a été annulé assure à RMC Amara, 12 ans: "J'étais un peu énervé parce que j'y vais chaque été. Certains sont partis en vacances et d'autres sont restés ici et on s'est ennuyés tous les jours. Ça ne se fait pas pour nous les jeunes parce qu'on n'a rien fait", déplore-t-il.

"Il n'y a rien à faire dans la cité"

Après l’annonce de l’annulation de "Beach Mesnil", plusieurs maires de communes avoisinantes avaient invité les habitants du Blanc-Mesnil a venir profiter de leurs événements maintenus. Mais se déplacer n'est pas toujours facile: "Je suis allé une fois à La Courneuve (une autre ville de Seine-Saint-Denis à 6,5 km du Blanc-Mesnil, ndlr) mais je ne peux pas faire le trajet tous les jours, ça prend du temps", explique Amara.

Pour les habitants du quartier, comme Nora, pas de plage, c'est une respiration en moins: "Moi j'aime bien l'ambiance là-bas, on fait beaucoup de rencontres, on peut manger. Même si on ne vient pas pour nager ou bronzer, ça fait sortir de nos HLM. Il n'y a rien à faire dans la cité".

Le président de la majorité à l'origine de l'annulation, s'en félicite

Le président de la majorité municipale Thierry Meignan ne regrette pas une seconde d'avoir supprimé l'événement, lui qui avait qualifié les émeutiers de "petits connards", ne regrette pas une seconde d'avoir supprimé l'événement: "Déjà, il a plu beaucoup pendant la période de "Beach Mesnil", donc même si on avait maintenu, personne n'y serait allé", assure-t-il un sourire en coin.

"Et il y a eu beaucoup de choses d'organisées au Blanc-Mesnil cet été", ajoute l'ancien maire LR qui assure que de nombreux habitants du quartier des Tilleuls ont pu profiter des manifestations organisées par la ville.

L'annulation de l'opération devait permettre d'économiser 300.000 euros selon Thierry Meignan, afin de combler les 600.000 euros de dégradations dûes aux émeutes, principalement du mobilier urbain, dans une ville où 32% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté.