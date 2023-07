Pourquoi la corrida organisée à Pérols, ce samedi, fait polémique ?

Autorisée en France sous certaines conditions, la corrida divise entre fans de cette tradition et associations de protection des animaux. Une corrida, dont le principe de mise à mort a été interdit par la justice, organisée à Pérols ce samedi se retrouve sous le feu des projecteurs.

La corrida de la polémique. A Pérols (Hérault), dans la banlieue de Montpellier, une corrida a lieu ce samedi. D'abord annulée, elle aura finalement bien lieu ce samedi, mais sans mise à mort, pratique qui a été interdite par la justice.

Au mois de février, le maire de cette petite commune de 9.000 habitants au bord de l'eau, annonce qu’il va organiser une corrida. Mais une association,l’alliance anti corrida, saisit la justice dans le but de faire interdire la manifestation.

Trois mois plus tard le tribunal administratif de Montpellier rend son verdict et décide d’interdire la tenue de cette corrida ou plus exactement la mise à mort des taureaux. Cette pratique est légale uniquement dans certains départements du sud, car c’est une tradition locale ininterrompue. Mais Pérols n’avait pas organisé de corrida depuis 20 ans. Ainsi, pour la justice, il ne s'agit pas d'une tradition ininterrompue. Dans ce cas-là, il est interdit d’exercer des sévices et des actes de cruauté envers les animaux.

Une corrida sans mise à mort

Finalement, c'est donc une corrida sans mise à mort qui se tiendra ce samedi (une tienta). Le maire de Pérols, Jean-Pierre Rico, a affirmé à RMC qu'aucune goutte de sang ne sera versée et qu'il va respecter scrupuleusement la décision de justice:

"Il n'y a pas de picadors, de banderilles ou de mise à mort: les taureaux sortiront par le toril et ne seront pas blessés. Je respecte la décision de justice et j'attends le jugement sur le fond", explique-t-il.

Du côté de l'association à l’origine de la plainte, des doutes subsistent. L'alliance anti corrida fera "venir un huissier qui dressera un procès-verbal de constat" et "des militants, habitants de Pérols, prendront des photos pour avoir véritablement une trace de la nature du spectacle" explique la présidente de l'association Claire Starozinski.

L’association, qui rapporte que 500 habitants de Pérols lui ont écrit pour apporter leur soutien, assure qu'à "la moindre goutte de sang versé, une plainte sera déposée devant le tribunal judicaire de Montpellier."

1.000 taureaux tués par an en France

En France, aujourd'hui, 200 corridas ont lieu en France, lors desquelles un millier de taureaux sont tués à raison de dix taureaux par corridas, mis à mort par trois toréros. La corrida, d'origine espagnole, est pratiquée dans une cinquantaine de communes dans le sud-ouest : Bayonne, Nîmes, Arles, Béziers.

Ses partisans estiment que c'est plus qu’un spectacle, c’est un art, mais c'est aussi une pratique très contestée. De nombreuses associations qui réclament la fin de cette pratique depuis longtemps. Certaines communes y ont renoncé ces dernières années.

Plus récemment en fin d’année dernière, une centaine de députés, Aymeric Caron en tête, ont déposé une proposition de loi pour interdire la corrida et mettre fin à cette exception de tradition locale ininterrompue. Ils mettent en avant la souffrance animale: pourquoi, selon eux, considère-t-on la mise à mort d’un taureau comme de la torture dans la Sarthe, mais comme un art dans le Gard ? Le débat est relancé.