Retraites: après la mobilisation ce mardi, quelle suite pour le mouvement?

Après la manifestation parisienne, l'intersyndicale se réunira à 18h ce mardi pour discuter des suites de la mobilisation. Plusieurs options sont sur la table et la CGT va pousser pour une intensification du mouvement.

Alors que les syndicats s’attendent ce mardi à une mobilisation interprofessionnelle au moins aussi importante que celle du 19 janvier, la question va se poser de la suite du mouvement. Si le gouvernement reste inflexible, sur l’âge de départ à 64 ans notamment, de nombreuses voix s’élèvent pour pousser vers une grève reconductible générale.

Il en sera sûrement question lors de la réunion de l’intersyndicale au siège de FO ce mardi soir après les manifestations, à 18h. Et dans les différents syndicats, les volontés ne sont pas les mêmes.

"On tire tous dans la même direction, mais pas avec les mêmes armes", résume un responsable syndical. Comme dans une équipe de football, les éléments les plus offensifs emmenés par la CGT veulent partir bille en tête avec des jours de grève plus rapprochés, pourquoi pas dès mardi prochain.

La grève reconductible, une option risquée?

Pour le moment, les raffineurs, les cheminots et les énergéticiens respectent les consignes de l'intersyndicale, sans trop déborder des journées de grève nationale, car ils craignent de se retrouver isolés en pointe. Et ils doivent composer avec des syndicats plus frileux, qui n'ont pas envie de se faire contre-attaquer par l'opinion publique en cas de blocage du pays.

C'est le cas de la CFDT de Laurent Berger, qui prône le changement de rythme, avec des manifestations le week-end. La causerie de ce mardi soir s'annonce donc animée, mais jusqu'à présent, le groupe vit bien, d'autant que Laurent Berger et son homologue de la CGT Philippe Martinez, qui s'entendent très bien dans le privé, ne se disputent pas le brassard de capitaine de la mobilisation.

"Il y aura une suite et même des suites, si le gouvernement ne change pas et n'écoute pas", a quand même prévenu Philippe Martinez sur RMC-BFMTV.