Retraites: la mobilisation tutoie les records en province

La mobilisation ce mardi contre la réforme des retraites a été proche de celle du 31 janvier en régions, voire supérieure dans certaines villes.

La sixième journée de manifestation contre la réforme des retraites a été marquée par une nette reprise de la mobilisation en province, avec des chiffres proches voire supérieurs aux niveaux du 31 janvier dans de nombreuses villes, selon les syndicats mais aussi les autorités.

Record battu à Brest: avec 22.000 participants recensés par la police - et 30.000 par les syndicats - la cité portuaire a dépassé le score établi lors de la deuxième journée de mobilisation fin janvier, devenu le mètre-étalon de mouvement social.

Jauge également dépassée à Pau, où la préfecture a dénombré 15.500 manifestants et les organisateurs 22.000, et même pulvérisée à Rodez avec 14.500 à 25.000 personnes sous une pluie battante. "Quand on voit le temps qu'il fait, c'est exceptionnel", reconnaît David Gistau, chef de file de la CGT dans l'Aveyron.

6.500 personnes à Guéret

Moins spectaculaires mais tout aussi inédits, les chiffres des autorités à Bastia (2.000) Belfort (4.500) ou Guéret (6.500) confirment le regain de mobilisation observé dans plusieurs villes moyennes, ainsi que des métropoles comme Nantes (30.000).

Dans de nombreuses autres localités, les comptages officiels étaient identiques ou très proches des performances enregistrées en début d'année, notamment à Lyon (25.000), Montpellier (25.000), Grenoble (20.500) et Rouen (13.500).

Ailleurs, le rebond n'a pas atteint ces sommets, en particulier à Rennes (19.000), Lille (11.500), Tours (11.500) et Strasbourg (9.500).

Des écarts entre les estimations policières et syndicales

Comme à l'accoutumée, les estimations policières et syndicales ont parfois fait le grand écart, avec des rapports de un à quatre à Nice (de 7.000 et 30.000) et Le Havre (de 10.700 et 45.000), voire un à six à Saint-Etienne (de 8.800 à 50.000), la palme revenant encore à Marseille avec un ratio de un à huit, entre 30.000 et 245.000.