EN DIRECT Emmanuel Macron à Vendôme pour un déplacement sur la santé

Une hausse d'1,50 euros, pour passer de 25 euros à 26,50 euros minimum. C'est l'annonce qui a été faite ce lundi sur les tarifs des consultations chez les médecins généralistes. Mais ils ne sont pas convaincus, loin de là...

“Dire à un médecin généraliste aujourd’hui qu’on l’augmente de 1,50 euros... C’est le prix d’un café… Voilà à quoi on estime un médecin généraliste aujourd’hui, un café. Ce n’est pas avec 26,50 euros que vous allez créer de l’attractivité et que les jeunes médecins vont venir s’installer en ville, parce que c’est de ça qu’on a besoin en ce moment. Que les jeunes médecins viennent nous aider, nous renforcer. Ça devient insupportable. Je n’ai plus les mots, je suis écoeuré”, explique Benoit Labenne, médecin généraliste.