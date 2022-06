"Il y a vraiment urgence": face à l'augmentation des cas de Covid, faut-il des mesures plus fortes?

Alors que le rebond épidémique est bien réel en France, le gouvernement n'a pour l'instant fait que des recommandations comme celle de porter, de nouveau, le masque dans les transports. Mais pour certains médecins, il faut dépasser le stade des recommandations et véritablement agir.

En 24h, près de 150.000 cas de Covid ont été recensés en France. Une augmentation de 54% par rapport à la semaine dernière. Cela faisait près de deux mois que la France n'avait pas dépassé la barre des 100.000 contaminations. Le taux d’incidence a doublé sur la quasi-totalité du territoire métropolitain.

Lundi, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon a appelé à porter le masque dans les transports et lieux à forte promiscuité. Et mardi, la Première ministre a consulté les préfets et directeurs d'ARS pour évoquer la situation épidémique. À l'issue de cette réunion, le gouvernement a préconisé d'aérer les pièces, de porter le masque et de se faire dépister. Mais pas question d'imposer des restrictions à cette heure. Pourtant, pour l'infectiologue Christophe Rapp, il est temps d'imposer des restrictions sanitaires aux Français.

“On a peut-être été un petit peu attentiste en France, mais là, il y a vraiment urgence à sortir la boîte à outils. Il faut être un peu plus que dans la recommandation”, assure-t-il.

Relancer la campagne de vaccination pour les plus fragiles

Et selon lui, les gestes barrières doivent faire leur retour, et pas uniquement dans les transports. “Il faut remettre le masque dans tous les lieux et confinés dont les restaurants. Il faut adapter nos pratiques si on veut passer un été tranquille”, ajoute-t-il.

Ces gestes ont été abandonnés trop tôt d'après Benjamin Davido, lui aussi infectiologue. Ils vont désormais devoir rester ancrés dans les habitudes à long terme.

“Le plus difficile pour cette crise du covid ça va être d’être capable de mettre en place des mesures lorsque ça va bien. Et ça, je crois que c’est l’enjeu de cette vague de BA.5. Et j’espère qu’on pourra tous parler sereinement à la fin de l’été des digues qu’on pourra mettre en place pour vivre avec durablement”, appuie-t-il.

Certains médecins insistent aussi sur l’importance de relancer la campagne de vaccination auprès des personnes qui ont perdu leur immunité. Particulièrement les plus de 60 ans.