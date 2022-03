Pizzas Buitoni: les images choc des conditions d’hygiène au sein de l’usine de Caudry

RMC s'est procuré des images de l'usine Buitoni de Caudry (Nord) où sont produites les pizzas de la gamme "Fraich'Up", accusées par les autorités sanitaires d'être à l'origine de l'intoxication à la bactérie E.Coli de dizaines d'enfants et de la mort de deux d'entre eux.

Les autorités sanitaires ont confirmé ce mercredi le lien entre des pizzas Buitoni et l'intoxication alimentaire grave de dizaines d'enfants, contaminés par la bactérie E.Coli.

C'est dans l'usine de Caudry, dans le Nord, que sont produites les pizzas incriminées, celles de la gamme Fraich'Up de Buitoni. Des contaminations qui choquent mais ne surprennent pas un ancien salarié, parti il y a à peu près un an, après 18 mois au sein de l'usine de Caudry, et qui a transmis à RMC des images des conditions d'hygiène catastrophiques.

>> A LIRE AUSSI - Pizzas Buitoni: "Ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu d'accident avant", les révélations d’un ex-salarié

Les images de l'usine Buitoni:

Une benne à ordure ouverte près la zone de production © RMC

Des aliments à même le sol © RMC

La chaîne de production © RMC

"On pense que c'est aseptisé, que tout est réglementé. C'est censé être parfait mais ce n'est pas la réalité, on nous cache beaucoup de choses. Je pensais que ça allait être réglé mais il n'y a eu aucun changement", témoigne cet ancien salarié, qui avait alerté sa direction et un média indépendant, "Mr Mondialisation".

Des aliments débordent © RMC

Des aliments entreposés dans des bacs © RMC

De la nourriture au sol © RMC

"Pendant 18 mois, j'en ai parlé et on me disait souvent que 'oui', j'avais raison et que justement, ils étaient en train de voir ça et que ça allait changer, mais dans le fond rien n'avançait", explique l'ancien salarié de Buitoni à RMC.

Un morceau de plastique dans une cuve de levure liquide © RMC

Un ver de farine sur la ligne de production de l'usine Buitoni © RMC

Des aliments à même le sol dans l'usine de production © RMC

"Quand on voit des champignons au mur, on sait que ça ne va pas", assure-t-il. "La peinture des barres en métal s'écaillait. Il y avait des bouts de nourriture qui restaient à certains endroits pendant plusieurs jours, plusieurs semaines", déplore l'ancien salarié de Buitoni.

>> A LIRE AUSSI - Pizzas Buitoni: "Notre vie s’est arrêtée", le témoignage des parents d’une petite fille dans le coma

Une presse à pizza pas nettoyée © RMC

De l'huile de moteur coulant sur la chaîne de production © RMC

De l'huile de moteur coulant au niveau de la chaîne de production © RMC

"Dans des bacs de rattrapage de sauce, on pouvait retrouver des mégots de cigarettes. Là où la farine est envoyée sur les tapis, pour que la pâte ne colle pas, il y avait des vers de farine. La plupart des gens ne se lavaient pas les mains, même en revenant des toilettes.Il y avait une contamination croisée qui était claire, ça m'étonne même qu'il n'y ait pas eu d'accident avant", décrit l'ancien employé.

De l'huile de moteur coulant sur la chaîne de production © RMC

La peinture s'écaille à quelques centimètres de la pâte à pizza © RMC

Du basilic décongelé et recongelé plusieurs fois © RMC