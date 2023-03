Salaires impayés chez Orpea: la situation n'est pas réglée, une autre branche du groupe concernée

Lundi, RMC révélait qu'Orpea, le groupe gestionnaire d'Ehpad, n'a pas payé plusieurs salariés pendant plus de deux mois. Alors que la DRH du groupe avait promis que les virements étaient partis en fin de semaine dernière, le compte n'y est pas encore, une semaine plus tard.

Primes de nuits, dimanches travaillés non primés, voire des semaines entières impayées… Lundi, RMC révélait les contours d'un nouveau scandale à Orpea, groupe gestionnaire d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), déjà visé par une enquête pour "maltraitance institutionnelle".

Cette fois-ci, des centaines d'employés attendent leurs salaires complets depuis plus de deux mois. Cette situation provoque des conséquences catastrophiques pour certains salariés, désormais à découvert ou même "interdit bancaire". La cause de ces versements qui ne sont pas arrivés est, selon la direction, le bug d'un logiciel de paye.

"Un engrenage" vers le découvert

Jeudi dernier, la direction des ressources humaines d'Orpea avait promis à RMC que tout était réglé. Selon elle, les virements étaient partis et le problème était désormais derrière eux. Mais une semaine plus tard, le compte n'y est pas.

Au lendemain de l'enquête, la cellule "RMC s'engage pour vous" a été contactée par Corinne, infirmière, qui attend un versement de 1.500 euros d'Orpea depuis le mois de décembre. Sans salaire, les employées concernées décrivent le même "engrenage" en "plongeant dans le découvert, la tête la première". "Il n'y a personne pour m'aider. Quand vous êtes seule avec un enfant à charge, avec des factures, une nounou à payer. Tout vous tombe dessus…", explique Corinne.

"Je regarde mes comptes tous les jours, ma boîte aux lettres tous les jours: ça fait une semaine (qu'ils ont promis de régler le problème) et rien n'est réglé", déplore-t-elle.

La situation de Corinne n'est pas isolée. "RMC s’engage pour vous" a rappelé les dix soignants qui nous avaient contacté. Six ont bien reçu un virement mais incomplet, puisqu'il manque toujours une partie de leur paye. Quant aux quatre autres, ils n'ont tout simplement rien reçu.

>>> Toutes les enquêtes de "RMC s'engage pour vous" sont en podcast sur le site et l'appli RMC

Clinea, une branche d'Orpea, aussi concernée

Mais les Ehpad ne sont pas la seule entité du groupe Orpea à être concernée par ces impayés. Clinea est la petite sœur d'Orpea, un groupe privé d'établissement de santé spécialisés dans les soins ambulatoires et la psychiatrie. Les salariés de Clinea ont été tout autant impactés par le bug informatique que ceux des Ehpad Orpea. Jours fériés impayés, primes non reçues, voire une feuille de paie… à zéro euro.

C'est la situation d'Alexandra. Cette infirmière vacataire a travaillé 30 heures dans une clinique Clinea en janvier, pour un salaire qui aurait dû être de 600 euros. Elle aurait donc dû toucher environ 600 euros, mais n'a donc rien reçu. "La fiche de paie est envoyée, personne ne capte. Le virement est fait à zéro, pareil. Le jour où quelqu'un se plantera et enverra 1 million d'euros, ce sera pareil…" explique-t-elle, déplorant qu'il n'y ait "aucune vérification".

"Un logiciel qui bugue, admettons. Mais quoi qu'il en soit, la gestion humaine derrière le problème est juste déplorable", juge l'infirmière.

Une réunion DRH-syndicat vendredi après-midi

Recontactée par RMC, la direction d'Orpea s’excuse encore une fois et décrit toujours une situation “inacceptable”. Elle maintient que le bug informatique est résolu. Selon eux, si certains comme Corinne n’ont pas reçu leur salaire, c’est qu’ils sont payés par chèques et ces chèques se seraient perdus. Sauf que parmi les employés avec qui nous sommes en contact, certains sont rémunérés par virement et eux non plus n’ont pas reçu leurs salaires ou seulement une partie.

Orpea nous répète que tous leurs employés seront bien payés et les agios remboursés. Et explique que les équipes ont été renforcées pour accélérer les régularisations. Une réunion entre délégués syndicaux et le DRH d’Orpea a été décidée en urgence suite à notre reportage. Elle se tiendra vendredi après-midi.

RMC s’engage pour vous

Pour contacter notre équipe: rmcpourvous@rmc.fr