Six Français sur dix renoncent à s'acheter des produits d'hygiène

Selon une étude de l'Observatoire E. Leclerc des Nouvelles Consommations, les Français font de plus en plus attention quand il s'agit de s'acheter des produits d'hygiène. Si certains vont préférer les premiers prix sur certains produits, d'autres vont carrément se priver, faute de moyens.

Le pouvoir d'achat, c'est l'une des préoccupations majeures des Français pour cette élection présidentielle. Et de nouveaux chiffres sont publiés ce lundi matin par l'Observatoire E. Leclerc des Nouvelles Consommations.

Cette étude révèle que près de 6 Français sur 10 renoncent régulièrement à acheter des produits d'hygiène pour des raisons financières. Une tendance encore plus marquée chez les jeunes puisque près d'un jeune sur deux réduit sa consommation de produits d'hygiène.

Le coût de la vie est sur toutes les bouches à la sortie des supermarchés de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Yassine Alouane fait partie de ces citoyens qui sont au centime près lors de leurs achats.

“Les prix augmentent de plus en plus, c’est difficile, on est obligé de tout calculer. Je préfère acheter du pain ou n'importe quoi pour manger au lieu de m’acheter un produit cosmétique par exemple”, indique-t-il.