Suicide de Lucas: "Ça ne bouge pas", une autre famille dénonce du harcèlement dans le même collège

Lucas, un adolescent, s'est suicidé à Golbey après avoir subi du harcèlement scolaire. Alors que la famille avait prévenu l'établissement, rien ne semble avoir été fait. Et la situation inquiète d'autres parents qui craignent pour leur propre enfant.

"Il fallait réagir." Voilà les mots de la mère de Lucas, cet adolescent qui s’est donné la mort début janvier alors qu’il était victime de harcèlement dans son collège. Sa mère, en conférence de presse lundi, n’a caché ni son émotion, ni ses regrets. Pour elle, le collège aurait dû faire plus pour protéger son fils.

Quatre mineurs vont comparaître au printemps devant un juge pour enfants. Mais d’ici là, ils ont désormais tous réintégré le collège. Et le drame connu par la famille de Lucas inquiète. Certains se demandent s’il était un cas isolé dans ce collège de Golbey. Y a-t-il du laxisme dans la gestion de ce collège ? C’est ce que dénoncent certains parents.

Les moqueries, les insultes, il n’y a pas que Lucas qui en est victime dans ce collège. Une fille de cinquième subit elle aussi du harcèlement. Et sa maman s’en inquiète depuis longtemps.

“Des insultes, des coups de pied, des coups de poing dans le visage jusqu’au nez…”, indique cette maman d’élève. Et malgré avoir alerté le directeur du collège, comme la maman de Lucas, rien ne semble être fait.

“On a beau dire au principal qu’il faut qu’il fasse quelque chose, il ne se passe rien. J’ai l’impression qu’ils ne font rien du tout. Pour moi, ça ne bouge pas. On ne sait pas si les personnes ont été convoquées, ou pas, on ne sait rien”, assure-t-elle.

Inquiétude des parents d'élèves

Une inaction qui inquiète énormément les parents. Elle a donc pris une décision radicale. “En septembre, normalement, elle n’est plus là. On la change d’établissement. Ce n’est plus possible, il y a un problème vis-à-vis de l’établissement”, appuie-t-elle.

Pour cette autre mère de famille, depuis la mort de Lucas, il y a évidemment beaucoup de discussions à la maison, mais aussi du stress.

“On a toujours peur de tout. Moi, je vérifie son téléphone tous les jours pour qu’il n’y ait pas de choses comme ça de faites”, assure-t-elle.

Cette maman sera présente dimanche à la marche blanche en l’honneur de Lucas. Une marche voulue calme et sobre par la famille du jeune homme. Un hommage et une manière de le maintenir en vie pour Séverine, sa maman.