Diesel: Emmanuel Macron indique qu'il souhaite "un nouveau geste" sur les prix

Le président de la République Emmanuel Macron a indiqué ce mardi matin au marché de Rungis qu'il souhaitait "un nouveau geste" sur le diesel, potentiellement sous la forme de "ristourne".

Vers une nouvelle aide pour les carburants? Le président de la République Emmanuel Macron a lancé ce mardi matin dans les allées du marché international de Rungis (Val-de-Marne), qu'il souhaitait un nouveau "geste" sur le diesel.

"On a besoin en effet, pour que toutes celles et ceux qui travaillent dur prennent leur voiture puissent continuer d'avancer. Je souhaite que le dialogue entre le ministère et les entreprises concernées et comme ça avait été fait l'année dernière sur le carburant avec des ristournes à la pompe. C'est important dans une période dans laquelle on a besoin d'accompagner nos compatriotes et en aprticuliers celles et ceux qui travaillent", a-t-il expliqué.

Si le diesel reste moins cher que le sans-plomb, aux alentours de 1.85 euros en moyenne au litre, les prix des carburants sont encore très hauts en France, d'autant plus après la fin de la "ristourne" du gouvernement début janvier 2023 et l'entrée en vigueur d'un nouvel embargo contre le pétrole russe début février 2023.

