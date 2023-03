Retraites: des blocages perturbent l'accès à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle

Des manifestants organisent des blocages ce jeudi matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, perturbant l'accès au terminal 1 notamment.

Prendre un avion à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle se complique, ce jeudi matin. Des manifestants contre la réforme des retraites organisent des blocages, en cette 9e journée de mobilisation de l'intersyndicale. Ils filtrent au niveau des bretelles d’accès et bloquent l’entrée des dépose-minute.

En raison du blocage du terminal 1 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, des bouchons se forment donc sur la route d'accès. Les voyageurs sont contraints de marcher, avec leurs valises, jusqu'à l'aéroport.

"Ce n’est pas comme ça qu’on va se faire entendre"

Dans la file, certains automobilistes s'agacent. "C’est très compliqué, explique Ibrahim. Ça bloque tout le monde, ça bloque les usagers. Cela fait dix minutes qu’on est là et je ne sais pas combien de temps ça va durer. On les comprend, on les soutient, mais ce n’est pas comme ça qu’on va se faire entendre. Bloquer les usagers, je ne vois pas quel impact ça va avoir. Psychologiquement, je n’en peux plus, j’en ai marre."

Situation "critique" pour le kérosène

Dans les aéroports d'Ile-de-France, l'approvisionnement en kérosène par la Normandie commence également à rencontrer des difficultés. La situation "devient critique" selon le gouvernement, qui est prêt à lancer des réquisitions de personnel. Mais sur place, à à la raffinerie Total de Gonfreville-l’Orcher, les syndicats sont déterminés à empêcher ces éventuelles réquisitions et des manifestants sont réunis sur le site. "Si les réquisitions arrivent, la position est très claire: on fera tout pour empêcher que les réquisitionnés rentrent. On apprend de nos leçons et c’est ce qu’on organisera", assure Alexis Antonioli, secrétaire général CGT de la raffinerie.