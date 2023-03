Retraites: les voies de la gare de Lyon envahies, gros retards pour les trains

Les cheminots mobilisés contre la réforme des retraites à Paris ont bloqué temporairement le trafic de la gare de Lyon, causant des retards allant jusqu'à 1h10.

La colère continue de gronder contre la réforme des retraites. Ce jeudi, une petite centaine de manifestants ont bloqué les voies de la gare de Lyon à Paris. Les cheminots en grève ont envahi les voies durant une vingtaine de minutes.

Une action qui a eu des conséquences sur le trafic. La SNCF indique que tous les trains qui devaient partir entre 11h43 et 12h19 ont connu un retard d'au moins 30 minutes, et ceux d'après également été retardés. Certains TGV connaissent même jusqu'à une heure de retard au départ, et entre 20 minutes et 1h10 de retard à l'arrivée.

Après avoir bloqué une vingtaine de minutes les voies, les manifestants ont quitté la gare pour rejoindre le cortège intersyndical qui part place de la Bastille.

L'aéroport de Roissy également bloqué

Un peu plus tôt dans la journée c'est le terminal de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle qui a été bloqué causant de nombreux passagers à finir le trajet entre l'autoroute et le terminal à pied. Des blocages assumés par les représentants syndicaux sur place.

"La façon dont ça s'est passé et l'attitude du président de la République mercredi ne font qu'attiser la colère et accroître la mobilisation et la détermination des salariés. Le président a dit que la rue n'avait pas le pouvoir, on veut lui montrer qu'elle est toujours aussi déterminée contre cette réforme injuste", explique à RMC Raphaël Breton, représentant CFDT de la Seine-Saint-Denis.

