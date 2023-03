Retraites: trafic perturbé mercredi à la SNCF et "fortement perturbé" jeudi

La grève contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF. Elle prévoit un trafic perturbé mercredi avc 4 TGV sur 5, 6 Intercités sur 10 et 2 TER sur 3. Jeudi, la situation sera encore plus dégradée.

La SNCF prévoit pour mercredi un trafic assez stable sur les grandes lignes, les TER et en Ile-de-France, mais prévient que les circulations seront "fortement perturbées" jeudi pour la nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites.

La grève est entrée mardi dans sa troisième semaine à la SNCF.

SNCF Voyageurs prévoit de maintenir mercredi 4 TGV sur 5, 6 Intercités sur 10 et 2 TER sur 3, mais aucun train de nuit ne roulera, a indiqué un porte-parole à l'AFP mardi.

Des perturbations sur le RER B

Sur le réseau ferroviaire francilien, la circulation des trains restera perturbée, la ligne la plus affectée étant toujours la partie SNCF du RER B (au nord) avec 1 trains sur 2.

La direction prévoit de faire rouler 2 trains sur 3 en moyenne sur le RER C et les lignes J, L, et U, et 3 trains sur 5 sur le RER D et la ligne R.

Les trois quarts des trains programmés seront maintenus sur le RER E ainsi que sur les lignes N et P, et 80% sur la H.

Toujours en Ile-de-France, la RATP prévoit un trafic normal sauf sur sa partie du RER B (au sud) avec 2 trains sur 3.

Une forte mobilisation attendue jeudi

Les syndicats ont appelé à une grève reconductible depuis le 7 mars, jusqu'au retrait du texte de la réforme des retraites, adopté lundi au Parlement après le recours à l'article 49.3 de la Constitution. Une journée de mobilisation massive est en outre prévue jeudi, jour choisi par les confédérations pour une nouvelle grève interprofessionnelle.

"Les circulations seront très fortement perturbées jeudi 23 mars. Aussi SNCF Voyageurs renouvelle sa recommandation aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements prévus", a prévenu un porte-parole.

La SNCF communiquera mercredi vers 17h ses prévisions détaillées pour jeudi. La RATP a déjà indiqué que le trafic serait "très perturbé" dans le métro et le RER, et "quasi normal" pour les tramways et les bus.