Vacances: est-ce plus simple qu'avant de partir en voiture électrique pour les longs trajets?

Alors que les carburants coûtent toujours aussi cher en France, est-il réellement plus intéressant de rouler 100% à l'électrique, même sur des longs trajets estivaux?

En ces temps de longs trajets routiers pour aller (ou revenir) des vacances, et alors que les prix des carburants tutoient de nouveau des sommets en France depuis quelques jours, la question de l'utilisation des véhicules roulant 100% à l'électricité est plus que jamais d'actualité.

En somme, est-il donc aussi simple d'effectuer un long trajet avec une voiture électrique qu'avec un véhicule roulant au carburant traditionnel, le tout dans un contexte de surcharge du trafic? Et si oui, à quel prix?

Chartres-Casablanca en électrique : c'est possible

Pour Clément Molizon, délégué général de l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere), la France a suffisament progressé sur son maillage de chargeurs pour que les longs trajets en véhicule électrique ne soient plus un problème.

"99% des aires de service sont déjà équipées, donc oui c'est déjà possible de partir en vacances en 100% électrique", assure-t-il sur RMC ce vendredi matin.

Une théorie confirmée dans la pratique par Mohamed, un chauffeur VTC habitant à Chartres (Eure-et-Loir), totalement séduit par l'électrique. Propriétaire d'un véhicule Tesla Model X, il explique être "parti au Maroc avec" son véhicule électrique.

Il assure n'avoir jamais eu de problème concernant la recharge de son véhicule grâce à l'anticipation de l'ordinateur de bord de la Tesla, "qui nous dit tous les endroits où l'on doit s'arrêter, et combien de temps on doit patienter pour charger" les batteries.

En tout, pour effectuer le trajet de chez lui à Chartres, pour atteindre Algésiras dans le sud de l'Espagne (soit près de 1.900 kilomètres), il lui aura fallu près de 24 heures de trajet. C'est environ 6h de plus qu'un trajet effectué au gasoil, sans pause, qui dure un peu plus de 18 heures.

C'est votre avis : Pourriez-vous partir en vacances en voiture électrique ? - 11/08 8:42

Entre 15 et 20 minutes de recharge grâce aux "superchargeurs"

Du côté de Romain, infirmier libéral en Auvergne, le constat est un peu plus contrasté notamment à cause d'un modèle de véhicule -selon lui- moins performant que la Tesla Model X.

"Avant, j'avais une Kia Niro, dit-il dans Apolline Matin, sur RMC et RMC Story. Nous avons fait de la route et pour être tout à fait transparent… j'avoue que c'était mer**que, une catastrophe. Toutefois depuis que j'ai la Tesla avec le superchargeur, c'est un bonheur".

Il avance n'avoir "jamais" eu de problèmes, notamment quant à la disponibilité des chargeurs de la marque détenue par Elon Musk. "Ça prend entre 15 et 35 minutes selon les niveaux de batterie que l'on veut récupérer", assure l'infirmier libéral, qui ne peut se retenir de dresser de nombreuses louanges à propos de la firme américaine...

Et d'assurer que les économies sont bien là. "Il y a six ans, je roulais avec un modèle équivalant niveau poids et taille, fonctionnant au gasoil. J'en étais à 700 euros par mois au prix du diesel à l'époque, alors qu'aujourd'hui, si j'en suis à 150 ou 200 euros le mois, selon la route, c'est le bout du monde", calcule Romain.

Y-a-t-il assez de chargeurs pour tout le monde?

Alors, si les usagers de la route version Tesla semblent majoritairement satisfaits de l'autonomie de leur véhicule ainsi que de la disponibilité des chargeurs, d'autres automobilistes qui ont sauté le pas vers d'autres firmes ne sont pas tous aussi unanimes.

C'est le cas de Dominique, qui roule depuis deux mois et demi dans son van 100% électrique de chez Volkswagen. Pour aller à Lille, il a fait un peu plus de 1.000km au cours d'un trajet qui l'a obligé à recharger... cinq fois.

"J'avoue que ça fait un peu long. Je suis habitué avec un Diesel à m'arrêter que deux ou trois fois, là cinq fois ça fait quand même 1h30 en plus de trajet", déplore Dominique, un automobiliste roulant depuis peu à l'électrique.

Si 99% des aires de service sont équipées de chargeurs, y en a-t-il donc assez? "Aujourd'hui avec le déploiement actuel" de bornes de rechargement, soit plus de 100.000 bornes déployées dans toute la France, "si on se projette d'ici 10, 15 ou 20 ans, il y aura un problème", concède Clément Molizon de l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere). Il insiste sur la nécessité de "renforcer le maillage" à mesure que les Français font la transition vers l'électrique.

L'interview RMC : Aurélien Bigo et Clément Molizon - 11/08 11:25

Quid du prix de la recharge?

Enfin, le prix de la recharge sur autoroute est aussi l'un des points sensibles du sujet, alors qu'une grande différence de prix est à relever entre un réaprovisionnement à domicile et sur une borne située sur autoroute.

"Une recharge phase complète, à la maison, c'est 7,50 euros à peu près. Et une recharge ici, sur autoroute, moitié batterie, c'est dans les 30 euros", estime Alain, un autre automobiliste ayant fait le choix de l'électrique.

Des prix qui se rapprochent alors grandement d'un plein de carburant traditionnel... mais qui ne refroidissent pas Alain, qui estime qu'avec "30 euros, on fait environ 300km, et je ne pense pas qu'avec 30 euros vous fassiez 300km avec une voiture à essence".

Le tout est, in fine, de bien apprendre à recharger son véhicule. Corinne, novice en la matière, en a bien fait les frais. En se trompant de prise, cette automobiliste a mis près d'une heure à recharger son véhicule, contre 20 minutes en temps normal. "Là oui, si j'avais eu une thermique, ça aurait quand même été plus simple" admet-elle, avec le sourire tout de même.