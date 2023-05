Vert, jaune, rouge: bientôt un QR Code pour mieux identifier les prêtres agresseurs

L'objectif est de mieux suivre les prêtres lorsqu'ils célèbrent hors de leur diocèse, dans un sanctuaire ou lors d'événements et de s'assurer que ceux qui se présentent sont bel et bien des faux prêtres.

Les prêtres seront bientôt affublés d'un QR Code. C'est la solution envisagée par la Conférence des évêques de France pour mieux identifier les prêtres et également pour "rendre l'Eglise sûre" en matière de prévention contre les violences sexuelles. En numérisant donc le celebret, la carte d'identification des prêtres.

Le dispositif présenté mercredi doit être mis en place d'ici la fin de l'année et devrait concerner les 13.000 prêtres et 3.000 diacres de France, et remplacer le "celebret", la carte d'identité des prêtres.

Une façon aussi d'éviter que des prêtres condamnés puissent continuer à célébrer des messes: "Le QR code permettra aux personnes responsables d'un lieu, un sanctuaire, paroisse, monastère, de vérifier qu'il s'agit bien d'un vrai prêtre, car il y a des faux prêtres qui abusent, et vérifier qu'il s'agit d'un prêtre qui n'est pas empêché", explique ce jeudi sur RMC et RMC Story Matthieu Rougé, l'évêque de Nanterre.

Les fidèles n'y auront pas accès

Ce dispositif qui équipe déjà les 120 évêques du pays depuis mars, se présente sous la forme d'une carte plastifiée, comme une carte professionnelle, avec un QR code imprimé à scanner pour accéder à un code couleur: vert si le prêtre peut célébrer ou confesser sans restrictions, orange s'il existe des restrictions et rouge si le prêtre ne peut ni célébrer ni confesser.

"C'est d'abord une base de données générale des prêtres non délinquants. Il y aura un feu vert si tout est ok avec le prêtre. Cela s'inscrit dans une logique beaucoup plus large depuis plusieurs années pour dépasser la lutte contre les abus, avec clarté et bienveillance et cette logique va continuer", ajoute l'évêque.

Chaque diocèse devra mettre à jour une fois par an les données de ses prêtres. Mais seul le recteur d'un sanctuaire par exemple, pourra demander à voir cette carte. Les fidèles par contre n'y auront pas accès.