Des restaurateurs lyonnais vont servir les clients dans le noir, pour dénoncer les prix de l'énergie

A Lyon, ce mardi soir, les restaurateurs vont faire leur service dans le noir, avec seulement des bougies. Une manière de dénoncer la hausse des prix de l'énergie qui met en danger la profession.

Le cri d'alarme de certains restaurateurs lyonnais. Face à l'augmentation constante du prix de l'énergie, qui met en difficulté de nombreux établissements, des chefs serviront ce mardi soir dans le noir.

Tout est presque prêt au Café Terroir pour ce service un peu particulier. “Les bougies chauffe-plats seront utilisées comme les luminions sur chaque table. Il y en aura une par table. Et ensuite, on aura des bougies un peu plus grandes qui remplaceront les lumières indirectes”, explique Jean-François Têtedoie, le chef du restaurant.

Il ne compte pas changer le menu ou les prix, car la cuisine sera épargnée. C’est surtout en salle que l’action sera la plus visible, alors qu'il a vu sa facture d’énergie augmenter de 80% en un an.

“Si les lumières sont là, c’est qu'elles ont un intérêt pour valoriser les arts de la table, pour valoriser l'assiette et pour assurer le bon fonctionnement du service. Donc, évidemment, ça va nous contraindre à nous adapter, mais c’est une action qui nous semble importante”, explique-t-il.

35 établissements dans le noir

Pour Julien Gautier, chef du M Restaurant, la facture a doublé. De quoi mettre en danger les établissements les plus fragiles.

“Ça peut être compliqué pour des restaurants qui sont un peu juste en trésorerie, un peu juste en clientèle, ou des gens qui débutent leur activité”, appuie-t-il.

Pour ce membre des Toques Blanches Lyonnaises, association à l’origine de ce dîner aux chandelles, la demande est claire. “On veut arriver à geler un peu les prix pour qu’on sache où on va, et après nous, on s’adapte”, indique-t-il. Plus de 35 établissements participent à cette opération, qui pourrait être renouvelée.