Énergie, prime de Noël… quelles aides entrent en vigueur à partir de décembre?

Plusieurs aides vont entrer en vigueur lors du mois de décembre, pour permettre aux ménages de boucler l'année 2022.

Les chocolats de Noël sont dans les rayons, la température baisse. La période de Noël est souvent signe de plus grandes dépenses pour les ménages français entre les cadeaux, repas de Noël et l'augmentation des factures d'électricité et de gaz avec l'hiver. Plusieurs aides sont accordées pour pouvoir passer les fêtes plus sereinement. Petit calendrier.

12 décembre: l'aide pour les locataires en HLM

Si vous êtes locataires en HLM, vous pourrez demander une aide à l'association Soli'AL. Réservée aux locataires en HLM qui rencontrent des difficultés financières, elle peut aller jusqu'à 600 euros.

Trois critères sont pris en compte: être locataire d'un logement social, avoir subi une augmentation de 100 euros par mois de ses charges ou une régularisation supérieure à 1000 euros et avoir un reste à vivre inférieur à 15 euros par jour et par personne.

15 décembre: le bonus réparation

Pour limiter le gaspillage et encourager les consommateurs à faire réparer les appareils électriques et électroniques au lieu de les remplacer, un "bonus réparation" sera mis en place à partir du 15 décembre prochain.

C'est un forfait de 10 euros pour un grille-pain à 45 euros pour un ordinateur selon le type d'appareil, pour aider à réparer les cafetières, bouilloires, aspirateurs, consoles de jeu, téléviseurs, téléphones,… Géré par les éco-organismes agréés par l'État, il suffit d'aller faire réparer ses appareils dans une des 500 boutiques des réparateurs partenaires pour en profiter.

15 décembre: la prime de Noël

Pour les bénéficiaires de plusieurs minimas sociaux: le revenu de solidarité active (RSAà, la prime d'activité, l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation équivalent retraite (AER), recevront la prime de Noël à partir du 15 décembre.

Son montant sera compris, pour cette année, entre 152,45 euros, pour les personnes seules sans enfant, et 442,10 euros, selon la composition et le revenu des ménages. Seuls les bénéficiaires d’une aide versée par Pôle emploi ont une aide fixe de 152,45 euros, quelle que soit la composition du foyer. 2,3 millions de personnes en avaient bénéficié en 2021.

22 décembre: chèque bois énergie

Pour les foyers qui se chauffent au bois, "un chèque bois énergie" sera disponible sur le site chequenergie.gouv.fr, en se munissant de votre facture et de votre numéro de télédéclarant. Son montant, qui reprend les contours de l'aide existante pour les ménages qui se chauffent au fioul, sera compris entre 50 et 200 euros selon le revenu des ménages.

Dans le courant du mois: chèque énergie "exceptionnel"

Les foyers qui touchent le chèque énergie habituel au printemps vont recevoir une seconde aide au mois de décembre. 12 millions de foyers sont concernés. L'aide sera de 200 euros pour ceux qui ont déjà touché le chèque habituel et de 100 euros pour les foyers au revenu fiscal de référence compris en 10.800 et 17.400 euros.

Pour obtenir cette aide, il n'y aura rien à faire: ce sera automatique. L'objectif du gouvernement avec cette aide exceptionnelle est de permettre aux foyers les plus modestes à faire face aux factures d'électricité, de gaz, de fioul et à engager des travaux de rénovation thermique dans leur logement.