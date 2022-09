Les prix des véhicules d'occasion explosent de 20% depuis 18 mois

Les prix de l'occasion s'envolent dans le secteur de l'automobile, principalement à cause des pénuries provoquées par la pandémie de Covid.

C’est la folie sur le marché de la voiture d’occasion. Les prix ont augmenté d’environ 20% au cours des 18 derniers mois, au point que ce qu’on trouvait logique pour des voitures de collection est en train de se généraliser pour les voitures standards. Les voitures d’occasion coûtent maintenant souvent plus chères que les voitures neuves.

Ainsi, ce ne sont plus seulement les Ferrari ou les Aston Martin qui voient leurs prix s’envoler, mais aussi les Dacia Sandero. Vendu 16.000 euros neuf, il peut frôler les 17.000 euros avec 15.000 km au compteur.

Les Toyota hybrides partent également comme des petits pains. Et des modèles vraiment très répandus comme les Peugeot 208 ou des Renault Clio se vendent sans décote avec 10.000 à 30.000 km dans le moteur.

Un parc automobiliste de plus en plus vieux

Cette explosion des prix s’explique d’abord par les perturbations de production provoquées par la pandémie, et notamment les pénuries de semi-conducteurs qui ont paralysé les productions. Les constructeurs ont du coup privilégié les gros modèles au détriment des petits pour lesquels les listes d’attente s’allongent.

Et puis après la pandémie, les entreprises et les loueurs ont aussi cherché à renouveler leur flotte. Et surtout, les vendeurs veulent garder plus longtemps leur véhicule. Ainsi, ce sont les transactions des véhicules de moins de cinq ans qui souffrent le plus, avec une baisse des ventes de près de 30%. Le parc automobile français n'a jamais été aussi vieux, avec près de 11 ans d'âge en moyenne.