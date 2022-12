"On a la corde au cou": les boulangers vont devoir augmenter le prix de la baguette de 3 à 5%

Achètera-t-on bientôt sa baguette jusqu'à 1,40 euro? Face à la hausse des prix de l'énergie et l'absence de bouclier tarifaire pour la profession, la Confédération de la boulangerie a conseillé d’augmenter les prix du pain, entre 3 et 5%.

Les boulangers font encore face à une augmentation des prix des matières premières et de l'énergie. Et ce n’est pas sans conséquence sur le prix du produit phare: la baguette. La Confédération de la boulangerie conseille d'augmenter ses prix de 3 à 5% pour résister.

À Paris, la majorité des boulangeries ont déjà augmenté les prix, et ça devrait être une nouvelle fois le cas dès début 2023. Au Grenier à pain, chez Jessica, la baguette tradition est à 1,30 euro alors qu’elle était à 1,25 euro au mois de septembre, et à 1,20 en août.

En 2023, il va sûrement falloir augmenter à nouveau avec une baguette qui pourrait passer à 1,40 euro. Même la boulangère n’en revient pas et elle se met à la place des clients.

“Moi personnellement, je n’en achèterais plus. Mais là, on n’a pas le choix, on a la corde au cou”, appuie-t-elle.