EN DIRECT - Retraites: nouvelle journée de mobilisation, Albi épicentre inattendu

Pour cette cinquième journée de mobilisation, les perturbations s’annoncent limitées dans les transports.

En région parisienne, la RATP a annoncé une circulation quasi normale pour le métro, les bus et les tramways, ainsi que le RER A.

Le RER B sera toutefois perturbé avec 2 trains sur 3 sur l’axe sud, exploité par la RATP, tandis que vers le nord, exploité par la SNCF, on comptera 1 train sur 2.

Le RER C et les lignes J et L du Transilien connaîtront une fréquence de trains plus limitée avec 2 trains sur 3. Le RER D et les lignes K, N et R ne proposeront que 1 train sur 2.