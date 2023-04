Retraites: des cheminots en grève ont envahi l'immeuble de Blackrock, à Paris

A Paris, ce jeudi, des manifestants contre la réforme des retraites ont envahi l'immeuble de Blackrock, le plus grand gestionnaire d'actifs du monde.

Des cheminots en grève contre la réforme des retraites ont envahi pendant une vingtaine de minutes ce jeudi l'ancien siège du Crédit Lyonnais à Paris, le bâtiment historique Centorial logeant notamment aujourd'hui Blackrock, avec force fumigènes et sifflets.

"On est là !" ont chanté les militants SUD-Rail et CGT dans le hall de l'immense immeuble dans le 2e arrondissement de la capitale, choisi parce qu'il symbolise selon eux les banques et la richesse.

Ils étaient partis d'une assemblée générale à la gare de Lyon à l'occasion de la grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites.

Le bâtiment loge aujourd'hui plusieurs entreprises de la finance, notamment des bureaux du plus grand gestionnaire d'actifs du monde, Blackrock.

Pas de dégradation

Entrés vers midi sans obstacle ni violence, les manifestants en sont ressortis vers 12h20, poursuivant leur manifestation dans le centre de Paris, sous le regard étonné ou amusé des passants.

Il ne semblait y avoir eu aucune dégradation, selon un journaliste de l'AFP sur place. Les policiers sont arrivés peu après.

Dans la matinée, la banque Natixis, filiale de Banque Populaire Caisse d'Epargne (BPCE), a aussi été la cible de militants. L'ONG altermondialiste Attac a occupé pendant deux heures le hall du siège de l'entreprise situé dans le 13e arrondissement de Paris, selon des publications sur Twitter de l'ONG.

Les militants arboraient une banderole "la fraude fiscale nuit gravement à nos retraites". Natixis et quatre autres banques font l'objet d'une enquête du parquet national financier (PNF) pour des soupçons de fraude fiscale.