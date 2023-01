Retraites: des grévistes attendus dans des cabinets d'audit financier... et c'est inédit

Pour la première fois, les salariés de grands groupes d'audit financier pourraient se mettre en grève contre la réforme de retraites. Selon une intersyndicale, un taux d'1% de grévistes serait déjà historique.

Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites se prépare ce mardi, avec notamment des grosses perturbations à prévoir dans les transports ou dans le milieu scolaire. Mais cette réforme inquiète même dans des secteurs où les grèves sont normalement totalement inexistantes.

C'est le cas au sein du "Big Four", les quatre grandes entreprises spécialisées dans le conseil et l'audit financier: Deloitte, EY, KPMG et PwC.

Une intersyndicale, qui a été créée en 2023, spécialement à l’occasion de la réforme des retraites, appelle les salariés à se mobiliser massivement contre ce projet de loi ce mardi. Un mouvement inédit mais encourageant selon Marc Verret, auditeur financier chez EY et porte-parole de l'intersyndicale.

“On répond surtout à la sollicitation d’un certain nombre de salariés qui nous ont contactés et qui souhaitaient avoir des informations sur la grève, comment se mettre en grève… Il y a aussi un ras-le-bol vis-à-vis d’un certain nombre de sujets un peu complexes comme les salaires ou la répartition de la valeur ajoutée. Et donc ça vient un peu faire écho à une situation plus globale", assure-t-il.

Au moins 1% de grévistes espéré

Il sait déjà que la grève sera minime en comparaison avec d'autres secteurs. Mais pour lui, c'est d'ores et déjà une évolution.

"Évidemment, on n’aura pas des taux de mobilisation aussi élevés que dans le public, mais avoir même 1% de grévistes dans ce genre d’entreprises est un peu une aberration culturelle. Et c’est peut-être justement le moment de se raccrocher à ce type de mobilisation”, estime-t-il.

Au total, de 1 à 3% de grévistes sont attendus.