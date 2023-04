Retraites: les syndicats veulent continuer le combat, mais la mobilisation va changer de nature

Une 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites aura lieu jeudi, mais quid de la suite? Les syndicats veulent continuer le combat, mais la mobilisation pourrait changer de nature, notamment après la décision du Conseil constitutionnel attendue vendredi.

Avant la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites vendredi, une 12e journée de mobilisation est prévue ce jeudi, à l'appel de l'intersyndicale.

Les syndicats attendent cette décision et vont se réunir jeudi soir pour évoquer les différents cas de figure. Si la loi est partiellement censurée, ils veulent maintenir la pression sur Emmanuel Macron pour ne pas qu'il la promulgue.

"Même si le recul de l'âge est validé, ça ne rendra pas cette mesure juste pour autant", se justifie le patron d'un syndicat réformiste.

Une nouvelle forme pour le mouvement?

Sauf qu'après plus de trois mois de mobilisation et plus d'un mois de grève dans certains secteurs, "le mouvement s'effiloche". Le conserver "sous la même forme ne serait pas bon", reconnaît le numéro un d'une confédération.

"Nous sommes fatigués mais pas résignés", nuance, de son côté, un responsable de Force ouvrière.

Le 1er mai, rendez-vous traditionnel des militants, est déjà dans les têtes. Certains syndicats espèrent aussi que le Conseil constitutionnel validera le lancement d'un référendum d'initiative partagée et rêvent d'une grande campagne de signatures pour entretenir la flamme. Cette idée fait encore débat.