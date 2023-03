"Un lieu stratégique": une action de blocage de la CGT à Disneyland Paris

A l’aube du huitième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, des grévistes de la CGT commerce ont pris la direction de Disneyland Paris ce mercredi pour bloquer la cuisine centrale.

La CGT chez Mickey. Des manifestants contre la réforme des retraites ont pris la direction de Marne-la-Vallée en car ce mercredi, à l’aube du huitième jour de mobilisation nationale de l’intersyndicale, pour une action "coup de poing".

A leur arrivée, ils ont bloqué la cuisine centrale du parc d’attractions, gérée par Sodexo. 5.000 à 7.000 repas ne vont pas être livrés, donc, pour les salariés de Disneyland. Ils sont une centaine à être réunis devant cette cuisine, avec des poubelles pour bloquer l’entrée, la musique à fond et un feu de palettes pour les réchauffer.

"Disney, c’est un système capitaliste, américain"

Pourquoi avoir choisi ce site ? "C’est déjà tout simplement pour être visible, explique Amar Lagha, secrétaire général de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services. On est sur un lieu stratégique. On a décidé de bloquer cette cuisine, d’empêcher les livraisons, parce que Disney, c’est un système capitaliste, américain, qui s’attaque à nos régimes de retraite. C’est pour ça qu’on est là."

Les grévistes ont ensuite prévu de se rendre devant l’entrée de Disneyland, avant de retourner vers Paris pour participer à la manifestation contre cette réforme des retraites.