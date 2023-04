Vacances d’été: les Européens vont éviter le mois août

Dans "Charles Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre aborde les réservations des Européens pour les vacances d’été. Avec une tendance marquée: éviter le mois d’août) à cause de l’inflation.

Si sept Européens sur dix ont l'intention de voyager d'ici à septembre, une grande majorité va éviter le mois d’août, selon une étude d'European Travel Commission.

40% des personnes interrogées envisagent de voyager du début au milieu de l'été (de juin à juillet). En revanche, seulement 23% s'attendent à faire des voyages en août et en septembre, une baisse de 9% par rapport à l'année dernière.

Ce changement de comportement s'explique surtout par la volonté de maintenir une durée de vacances équivalente aux années précédentes, malgré l'inflation. Le phénomène avait déjà été observé aux Etats-Unis l'an dernier, il touche désormais l'Europe.

Le prix des billets d’avion n’aide pas. Selon l'Aviation civile, ces tarifs ont encore bondi de presque 24% sur un an en mars. Les vols vers et depuis les Antilles ont vu leurs prix dépasser les +55% en un an.

Des réservations de plus en plus précoces

Et les voyageurs européens préparent leurs vacances de plus en plus tôt. Pour bénéficier d'offres plus avantageuses, 51% des Européens ont déjà réservé leur séjour, c'est 8% de plus que l'an passé.

Un comportement qui tranche avec les années Covid, où l'on optait plus souvent pour le "last minute" en raison de l'incertitude liée à la pandémie. Désormais, c'est l'augmentation des frais de voyage due à l'inflation qui reste la principale préoccupation des européens (23%).

En tête des destinations, la France et l'Espagne, qui attirent chacune 8% des Européens ayant l'intention de voyager. L'Italie (7%), la Grèce (6%) et l'Allemagne (5%) suivent derrière. La Belgique entre également dans le top 10 des destinations préférées en Europe.