"Dans mes cauchemars, je vois son visage": des victimes du violeur de la Sambre témoignent

Accusé de 17 viols, Dino Scala est jugé à partir de ce vendredi après avoir été arrêté le 26 février 2018 devant son domicile au bout de 30 ans de traque dans la vallée de la Sambre. Il a agi en toute impunité dans un rayon de 30 km, jusqu'à son arrestation.

Le procès de Dino Scala, dit le violeur de la Sambre, s’ouvre ce vendredi et pour trois semaines à la Cour d’assises de Douai, dans le Nord. À 61 ans, il comparaît pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle entre 1988 et 2018. 56 victimes en tout, âgées de 13 à 48 ans à l'époque. Pour une quarantaine d’entre elles, Scala a déjà reconnu les faits. Il conteste toutefois "une quinzaine" de faits.

Betty a 17 ans lorsqu’elle est violée sur le chemin du lycée. C’était en 2002. Depuis 20 ans, elle vit hantée par son agression.

“Il est arrivé derrière moi en courant. Je ne me suis pas retournée parce que je pensais que c’était un joggeur. Il m’a attrapé par derrière. Une chose comme ça, ça ne s’oublie pas. Après, j’avais peur, je n’avais plus confiance avec les hommes. Je me disais, 'ça peut être lui', j’avais toujours un doute. Dans mes cauchemars, je ne voyais jamais son visage et maintenant, je le vois. Et aujourd’hui de plus en plus avec le procès qui arrive. C’est très compliqué”, confie-t-elle.