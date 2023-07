Disparition d'Émile: le garçonnet dans tous les esprits, malgré l'arrêt des recherches au Vernet

Neuf jours après la disparition du petit Émile au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), les habitants continuent de s'interroger et le garçonnet reste dans tous les esprits. Malgré l'arrêt des recherches sur le terrain, les riverains sont vigilants et observent bosquets, rivière et ravins.

Les jours passent et le petit Émile, 2 ans et demi, reste introuvable. Il a disparu le 8 juillet, vers 17h15 au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), après avoir échappé à la vigilance de sa famille, alors qu'il se trouvait chez ses grands-parents.

Mais après de nombreuses recherches, des battues, des interrogatoires et des visites de maison, aucun élément n'a permis de faire avancer l'enquête.

Les fouilles et les ratissages sont terminés depuis jeudi au Haut-Vernet et aux alentours, mais les habitants ne se résignent pas. Ils continuent d'observer les ravins, les bosquets et les abords de la rivière qui longe le village. Le petit garçon reste toujours dans les esprits de chaque habitant.

Les ballots de paille inspectés

"On regarde à des endroits stratégiques. On connaît bien la montagne et les lieux, ce sont des réflexes naturels", explique élian, agriculteur au Vernet.

Lui et les autres exploitants ont mis plusieurs jours avant de reprendre leur activité, notamment la fauche du foin. Les ballots de paille ont d'ailleurs été inspectés par un détecteur de métaux.

"On a fait pas mal de battues dans les prés avant pour être vraiment sûr. On a fauché tout doucement, mais c’est vrai qu’on avait quand même pas mal d’inquiétudes avant de venir travailler", ajoute Célian.

Le petit Émile est d'ailleurs dans toutes les conversations, on s'inquiète, on s'interroge. "J’ai un gros point d’interrogation, comme tout le monde d’ailleurs. Je me dis 'c’est quand même bizarre qu’on arrête les investigations là-haut', même si on est persuadés de ne pas le retrouver vivant", estime Agnès, qui vit au Vernet. L'enquête se poursuit désormais à distance et les enquêteurs exploitent les nombreuses informations reçues.

"Tout le monde a envie d'en parler"

Avec les autres habitants, les échanges finissent toujours de la même manière. "On parle de rien et puis d’un coup on va quand même se dire 'mais qu’est-ce qui s’est passé', et on se rend compte que tout le monde a envie d’en parler", précise Agnès.

Malgré tout, au Vernet, la vie semble reprendre son cours et de plus en plus d’enfants reviennent jouer sur la place du village. Ce lundi, une enquête préliminaire va automatiquement débuter, a indiqué le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon. Depuis samedi 8 juillet, une enquête de flagrance était ouverte, mais ce type d'enquête est prévu pour durer huit jours. L'ouverture d'une information judiciaire n'est pour le moment pas envisagée.