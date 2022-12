Fusillade à Paris: l'hypothèse du crime raciste privilégiée

L'homme qui a tué trois personnes et fait trois blessés hier à Paris, rue d’Enghien, est toujours en garde à vue et est interrogé par les policiers de la brigade criminelle. Ce samedi, on en sait un peu plus sur sa personnalité et ses antécédents judiciaires puisqu'il était déjà connu de la justice.

On en sait un peu plus sur l’auteur de la fusillade de la rue d’Enghien. Le suspect, William M., ancien cheminot de 69 ans, était sous contrôle judiciaire lors des crimes perpétrés vendredi à Paris.

L’homme était tout juste sorti de prison, il y a une dizaine de jours, après avoir passé une année en détention provisoire. Il est déjà poursuivi pour avoir attaqué un camp de migrants, l’an dernier à Paris, une attaque à coups de sabre qui avait fait deux blessés. Un acte raciste caractérisé, pour lequel il n’a pas encore été jugé.

Concernant la tuerie de vendredi, l'hypothèse d’un crime raciste est privilégiée. En garde à vue, le tueur doit s’expliquer sur les motivations de son geste et sur les raisons qui l’ont poussé à s’en prendre à la communauté kurde. Selon des informations de BFM TV et du JDD, l’homme de 69 ans s’est lui-même décrit comme “raciste” lors de son interpellation. Une information qui concorde avec les affirmations de Gérald Darmanin, qui avait expliqué vendredi devant la presse que le tireur avait voulu "manifestement s'en prendre à des étrangers".

L’homme est inconnu des fichiers du renseignement territorial et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué également ne pas disposer d'informations qui relieraient le suspect à des faits antérieurs liés à l'ultradroite.

La piste d'un attentat terroriste a, elle, été écartée à ce stade des investigations, selon la procureure.

Le matin des faits, "il n'a rien dit en partant (...) Il est cinglé. Il est fou", a déclaré à l'AFP le père du suspect âgé de 90 ans, le décrivant comme "taiseux" et "renfermé".

Le suspect avait sur lui des dizaines de munitions

Une enquête a été ouverte pour assassinat, tentative d'assassinat, violences volontaires avec armes et infraction à la législation sur les armes.

Retraité, le suspect est un tireur sportif ayant déclaré « de nombreuses armes », a précisé Gérald Darmanin vendredi. Lors du passage à l’acte, il a tiré en pleine rue avec un pistolet Colt 45. D’après nos informations, il avait sur lui quatre chargeurs, ainsi que des dizaines de munitions de gros calibre, du 11.43 notamment… alors que son contrôle judiciaire lui interdisait pourtant d’avoir une arme.

Hier, les enquêteurs de la brigade criminelle ont perquisitionné son appartement, situé à un quart d’heure à pied de la rue où il a ouvert le feu.

L'émotion a gagné la communauté kurde très présente dans ce quartier, qui a évoqué un acte "terroriste" et mis en cause la Turquie. De violents incidents ont éclaté avec les forces de l'ordre, et une personne a été interpellée, a indiqué à l'AFP une source policière.

Le préfet de police Laurent Nuñez doit recevoir samedi matin des responsables de la communauté kurde, qui ont par ailleurs annoncé une manifestation à la mi-journée à Paris.