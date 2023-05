"Je veux savoir si elle a souffert": l'appel de la mère d'Isabelle Gabens, tuée par son conjoint

Isabelle Gabens, 36 ans, a été tuée par son conjoint le 13 mars dernier. L'homme a reconnu les faits. Mais la famille, qui s'est constituée partie civile, n'a depuis que très peu d'informations. Le juge d'instruction n'a pas répondu au courrier de l'avocat de la famille.

Cela fait deux mois qu’Isabelle Gabens, épouse Bettencourt, 36 ans, mère de cinq enfants, a été tuée par son mari à Lamothe-Capdeville, en Tarn-et-Garonne. C'était le 13 mars 2023.

Son conjoint a reconnu les faits, il a été mis en examen pour meurtre sur conjoint précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime aggravé d'actes de tortures et de barbarie. Or depuis, la famille d'Isabelle, constituée partie civile, n'a toujours pas accès au dossier.

Michèle Gabens, la mère de la victime, n'a toujours pas eu accès au rapport d'autopsie de sa fille, ni même aux interrogatoires du conjoint d'Isabelle mis en examen pour “meurtre accompagné d'actes de tortures et barbarie”.

“Ça sera très difficile, mais je veux savoir. N’importe quelle mère réagirait comme cela. Je veux savoir si elle a souffert, si elle s’en est rendu compte et puis ce qu’il lui a fait subir. De toute façon, quand on sera aux assises, on saura aussi. Mais je veux savoir et je veux savoir maintenant parce qu’on s’imagine le pire”, appuie-t-elle.