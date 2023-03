Parisiens à la campagne: "Faut pas qu'on emmerde" les agriculteurs, défend Eric Dupond-Moretti

Après des plaintes contre les meuglements de vaches ou le chant du coq, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a annoncé vendredi que la majorité allait porter un texte de loi pour éviter aux agriculteurs des "faux procès" quand leur activité dérange le voisinage.

Les vaches qui meuglent, les coqs qui chantent, les odeurs de fumier, c’est aussi ça la campagne. Et les Parisiens qui s’en plaindraient pourraient bientôt ne plus pouvoir porter ces désagréments en justice. C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti en déplacement au Salon de l’Agriculture, à Paris, vendredi dernier.

Le garde des Sceaux veut donner "un coup de main" aux agriculteurs avec une proposition de loi "sur la responsabilité civile" qui devrait être portée en septembre 2023. Car depuis la pandémie de Covid-19, de nombreux urbains ont fait le choix de quitter la ville pour la campagne, occasionnant parfois des litiges avec les agriculteurs locaux. "Pardon pour la caricature, mais c'est le Parisien qui vient de s'installer près d'une ferme. C'est un rêve bucolique qui pour lui se transforme en cauchemar quand il entend le coq chanter", a-t-il ironisé en préambule.

"Cela génère des tas de procès, ces trucs-là, et il ne faut pas qu'on emmerde les gens qui travaillent. (...) Si on n'aime pas la campagne, on reste en ville. Et si on va à la campagne, on s'adapte à la campagne qui préexiste", plaide le garde des Sceaux, également amateur de chasse.

"C’est de la com"

"Ce qui m’agace, c’est que ce sujet arrive la semaine du salon et que le garde des Sceaux fasse des annonces au salon alors qu’il ne va rien se passer derrière", peste ce lundi sur le plateau des "Grandes Gueules", l'éleveur de bovins Didier Giraud. "C’est complètement débile. Les gens qui se plaignent du cri du coq doivent juste être déboutés le jour où ils portent plainte et l’affaire est réglée, il n’y a pas besoin d’une loi", estime-t-il. "Je pense en effet qu’il suffit aux juges de débouter les gens", abonde l’avocat Charles Consigny sur RMC et RMC Story.

"On apprend ça en école de droit mais le trouble anormal du voisinage, si c’est un trouble préexistant à votre installation, vous ne pouvez pas le contester. Si vous vous installez à côté d’un abattoir, vous ne pouvez pas vous plaindre des mauvaises odeurs", ajoute le conseil.

"Je suis un peu déçu qu’Eric Dupond-Moretti aille sur ce genre de terrain, on attendait beaucoup de lui et je ne comprends pas ce qu’il fait", déplore Charles Consigny. "C’est de la com" conclut Didier Giraud.