Allocution d’Emmanuel Macron: à quelle heure

Après avoir promulgué la réforme des retraites, Emmanuel Macron s’exprime dans une allocution ce lundi soir à 20h. A vivre en direct sur RMC.

C’est un rendez-vous très attendu. Emmanuel Macron prend la parole, avec une allocution, ce lundi 17 avril à 20h. Un évènement à vivre en direct sur RMC, avant les premières analyses du service politique de RMC ainsi que les premières réactions. Après trois mois de contestation sociale, l’adoption du projet de loi avec le 49.3 à l’Assemblée nationale et la validation du Conseil constitutionnel sur l’essentiel des points, le président de la République a promulgué la loi dès vendredi, avec publication au Journal officiel samedi matin. L’intersyndicale avait "solennellement" demandé à Emmanuel Macron de ne pas promulguer la loi. Et il avait deux semaines pour le faire.

"Nous avons fait le choix de promulguer dès après la décision, comme c'est le cas pour toutes les lois de finance de l'Etat ou de la Sécurité sociale. Elles sont toujours promulguées dans les 24 heures qui suivent l'avis du Conseil constitutionnel", a défendu le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, a jugé "totalement honteuse" cette promulgation, évoquant "une radicalisation inquiétante du pouvoir". "Depuis le début, le mépris renvoyé aux travailleurs aura été constant. Mais leur dignité dans la rue est plus forte", a réagi son homologue à la CFDT Laurent Berger, pour qui "la sagesse démocratique exigeait" d'attendre.

Une interview après le 49.3 et les motions

Depuis le début de l’année, Emmanuel Macron s’est d’abord montré très discret puis est intervenu publiquement sur le sujet de la réforme des retraites à quelques reprises, surtout lors d’une interview dans le journal télévisé de 13h de TF1 et France 2 le 22 mars, après le rejet des motions de censure déposées dans la foulée du recours au 49.3. Le président de la République avait alors maintenu sa confiance à Elisabeth Borne, la Première ministre, et avait taclé l’absence de compromis proposé par les syndicats. Il avait aussi affirmé être prêt à "endosser l’impopularité" de la réforme des retraites et avait tenu une position très ferme sur les violences en marge des manifestations.

Emmanuel Macron avait aussi été interpellé sur la réforme des retraites au Salon de l’Agriculture et lors de son déplacement pour le plan eau dans les Hautes-Alpes, où des manifestants s’étaient rassemblés sur un point de son itinéraire. Il avait aussi été interrogé en conférence de presse, en marge d’une visite aux Pays-Bas. Et il a également fait une allusion à cette bataille pour la réforme lors de sa visite du chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, vendredi dernier. "Ne rien lâcher, c’est ma devise", a glissé le président de la République.