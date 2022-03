Dégel du point d’indice: la CGT dénonce un "chantage" à un mois de la présidentielle

Le gouvernement a annoncé lundi le dégel du point d'indice "avant l'été", mais la CGT réclame de son côté une augmentation immédiate. Tout en dénonçant un chantage, à un mois de l’élection présidentielle.

Le gouvernement a surpris lundi en annonçant, via Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, le dégel du point d’indice, valeur qui sert à calculer la rémunération des fonctionnaires et contractuels.

Une mesure "bienvenue car on la réclame depuis 12 ans", a d’abord noté Natacha Pommet, secrétaire générale de la fédération CGT des services publics, mardi matin au micro de RMC.

"Il y a encore un mois, la ministre recevait les organisations syndicales et nous disait qu’un dégel du point d’indice à l’aube du premier tour de la présidentielle, ce serait se moquer du monde. C’est une bonne nouvelle, mais c'est se moquer du monde. Il aurait fallu faire ce dégel il y a cinq ans lorsqu'elle (Amélie de Montchalin) est arrivée aux manettes", a ensuite dénoncé Natacha Pommet. "Une mesure qui intervient avant l’été, cela signifie 'votez pour moi'. C'est du chantage", a -t-elle continué.

La CGT demande une augmentation de 10%

"Les fonctionnaires ont perdu plus de 20 % de leur pouvoir d'achat depuis les années 2000, et plus de 11% depuis le gel du point d’indice, en 2010. La première mesure serait d'augmenter le point d'indice de 10 % immédiatement et ​ouvrir des négociations pour avoir un rattrapage des pertes depuis 20 ans", a également déclaré Natacha Pommet. Elle a aussi appelé à la mobilisation mercredi 17 mars.

Le point d'indice sert à calculer la rémunération des fonctionnaires et contractuels. Cela veut donc dire que les salaires des aides-soignants, des infirmiers, des professeurs, des surveillants pénitentiaires vont augmenter d'ici l'été.

On ne connaît pas encore le montant de cette revalorisation du point d'indice. Le pourcentage sera décidé lors d'une concertation avec les organisations syndicales et les employeurs. La dernière augmentation de ce point d'indice remonte à février 2017, il y a cinq ans. François Hollande l'avait même augmenté deux fois en fin de mandat, de 0,6% à chaque fois. Avant cela, le point d'indice était gelé depuis 2010.