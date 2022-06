Assemblée nationale: pourquoi la gauche ne veut pas d'un groupe unique

Jean-Luc Mélenchon a appelé lundi à ce que les députés Nupes ne forment qu'un unique groupe à l'Assemblée nationale. Une idée balayée par les socialistes, les écologistes et les communistes qui veulent garder leur indépendance.

L’union de la gauche s’effrite-t-elle déjà? Alors que l'accord de la Nupes prévoyait que chaque parti ait son propre groupe à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon a proposé lundi que les députés ne forment qu'un seul et unique groupe. Mais socialistes, écologistes et communistes refusent tous cette proposition.

Cependant, on insiste, ce n'est pas un divorce, c'est un "débat" au sein d'une union qui "discute", indique d'abord chez les socialistes Jérôme Guedj, élu de longue date en Essonne et maintenant député.

Plus tard, chez les communistes, même refus. André Chassaigne, réélu dans le Puy-de-Dôme et président du groupe communiste depuis 2012, s'interroge sur l'intérêt d'un groupe unique. “C’est une très très mauvaise chose d’effacer les différences de sensibilité qu’il peut y avoir. Chaque groupe a un temps de parole donc ça serait un amoindrissement de notre force de frappe parlementaire”, juge-t-il.

De leur côté, les Mélenchonistes estiment que la fusion des groupes est devenue indispensable face au nombre historique de 89 sièges remportés par l'extrême droite. C’est ce qu’explique Raquel Garrido, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.

“Au départ, on n’avait pas prévu cette difficulté, mais là, on a la question du FN. On est contraint d’être encore plus uni que prévu surtout face au danger”, assure-t-elle.