Emeutes: l'Association des maires de France appelle à un rassemblement devant les mairies

Après plusieurs jours de violences et des émeutes qui ont parfois touché des mairies, l'indignation a franchi un cap samedi avec la violente attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses. L'Association des maires de France a appelé à un rassemblement devant toutes les mairies de France ce lundi à 12h.

Les maires de France ont appelé population et élus à se rassembler ce lundi à midi devant toutes les mairies, invoquant "une mobilisation civique" après la violente attaque contre le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne qui a suscité une vague d'indignation à travers le pays.

Toutes les mairies de France feront sonner leurs sirènes à midi à l'occasion de ces rassemblements, a annoncé dimanche le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard.

Dans un communiqué appelant dimanche à "une mobilisation civique des citoyens pour un retour à l'ordre républicain", l'AMF souligne que "depuis mardi dernier, (les) communes sont partout en France le théâtre de troubles graves, qui ciblent avec une extrême violence les symboles républicains que sont les hôtels de ville, les écoles, les bibliothèques, les polices municipales".

Le choc causé par la violente attaque à la voiture-bélier contre le domicile de Vincent Jeanbrun, maire LR de L'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne a provoqué une vive émotion dans le pays, où un retour au calme s'est toutefois esquissé dans la nuit de dimanche à lundi après cinq nuits d'émeutes consécutives à la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier.

Invité de "Charles Matin" ce lundi sur RMC, Boris Ravignon, le maire LR de Charleville-Mézières, a lui indiqué qu’il ne participerait pas à ce rassemblement. Ce maire a été visé par une agression ce week-end alors qu’il participait à une opération de surveillance dans sa ville, dans la nuit de vendredi à samedi. Il a depuis porté plainte.

“Je comprends l’idée, je n'interdis à personne de manifester. Mais je voudrais être sûr qu’on ne soit pas mal compris. On peut donner le sentiment en faisant ça qu’on se mobilise parce que désormais, l’insécurité touche aussi les élus. Or, pour moi, l’insécurité touche tous les Français et elle nous appelle à la mobilisation de tous. Moi, je ne participerai pas à un tel rassemblement parce que j’aurais l’impression de participer à quelque chose de très corporatiste. Si certains veulent y participer, ils peuvent le faire”, explique-t-il.