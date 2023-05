EN DIRECT Commémorations du 8-Mai: Emmanuel Macron se rend à Lyon, manifestation interdite

A la CGT, on défend le droit de manifester ce 8 mai en rappelant le combat des résistants pour les mesures sociales. "D’un côté, on rend hommage à des hommes et des femmes, à juste titre. Et de l’autre côté, on s’attaque aussi à un système social qui est issu de leur combat. Donc pour nous, il y a quand même une sérieuse contradiction, qui n’est pas acceptable", explique Samuel Delor, secrétaire adjoint de la CGT du Rhône.

"La CGT a largement contribué, avec d’autres forces, aux batailles qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, souligne aussi Baptiste Talbot, membre de la commission exécutive de la CGT. Elle a porté des enjeux importants, elle a joué son rôle. Donc la CGT, avec d’autres forces, est parfaitement légitime à rendre hommage, et de manière extrêmement respectueuse, aux combats importants qui ont été menés à cette époque et qui restent d’une pleine actualité."

>> Pourquoi la CGT veut manifester ce 8 mai