Louis Boyard (Nupes) refuse de serrer la main d'un député RN: "C'est indigne", juge David Dickens

Louis Boyard, député de La France insoumise, aurait refusé de serrer la main d'un député du Rassemblement national lors de l'ouverture de la nouvelle législature mardi dans l'hémicycle.

C'est une image étonnante. L'un des plus jeunes députés de l'Assemblée nationale, Louis Boyard (Nupes) aurait refusé de serrer la main de Philippe Ballard, député du Rassemblement national: "J'ai été étonné sur le moment. Je me suis pris un vent. Il m'a regardé, m'a toisé. J'ai passé mon chemin mais ça en dit long sur la mentalité de certains députés de La France insoumise", a dénoncé au micro de BFMTV l'élu d'extrême-droite.

La scène a effectivement été filmée mardi à l'occasion de l'ouverture de la 16e législature, lors de l'élection de la présidente de l'Assemblée. Sur une vidéo, on voit le député du Rassemblement national tendre sa main à l'ancien sociétaire des "Grandes Gueules" Louis Boyard, élu député insoumis et secrétaire du bureau de l’Assemblée à, cette occasion. Sur les images, ce dernier garde les mains croisées, comme s'il n'avait pas vu la main tendue.

"Ça en dit long sur la mentalité de certains députés de La France insoumise. Il y a du mépris, de l'arrogance et un non-respect des règles républicaines. On est 577, on est les représentants du peuple, les gens nous ont élus, il y a certains codes à respecter", a déploré Philippe Ballard.

"C'est le principe des félicitations républicaines"

La même mésaventure serait arrivée à Julien Odoul, autre député du Rassemblement national qui aurait été snobé par Danièle Obono, sa collègue de La France insoumise.

"Ils ont tous été élus, il n'y a pas de 'mieux élus', ils sont entre députés, on doit respecter aussi les électeurs qui ont voté pour ceux du RN. Je pense qu'ils doivent se serrer la main", estime ce mercredi sur le plateau des "Grandes Gueules" l'avocate Marie-Anne Soubré.

"C'est le principe des félicitations républicaines", note de son côté David Dickens. "Quand Donald Trump a été élu, Emmanuel Macron l'a appellé et l'a félicité. C'est quelque chose qui se fait et c'est comme ça".

Les vêtements du député choquent aussi les GG

"Quand tu embrasses une carrière de député et que tu arrives en bras de chemise et que tu ne te plies pas à la règle élémentaire, tu as ce comportement-là, je trouve ça indigne. On le voit refuser de tendre la main et esquisser un petit sourire provocateur. Je trouve ça archi nul!", ajoute David Dickens.

"On ne voit pas beaucoup les qualités de Louis Boyard", fustige de son côté Willy Schraen, le président de la Fédération française des chasseurs, qui critique aussi la tenue du jeune député:

"On a un gamin qui est député, c'est extraordinaire dans une vie. Il se pointe il est habillé, c'est du folklore, il ne sait même pas mettre une veste. Quand même c'est la République! Et en plus il trie à qui il dit bonjour. C'est ça la politique de la Nupes? C'est ça la vie à venir dans l'hémicycle? Et bien bravo le bordel à venir!", a-t-il lancé très remonté.

Joint par les "Grandes Gueules", Louis Boyard a confirmé qu'il avait décidé de ne pas serrer la main des 89 députés RN, invoquant"un geste barrière contre le virus de l'extrême-droite".